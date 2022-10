Toujours pas de victoire pour les Canucks

Les Canadiens de Montréal peuvent se consoler quelque peu en sachant qu’ils ne forment pas l’unique équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) incapable d’acheter une victoire en matchs préparatoires, car les Canucks de Vancouver ont aussi perdu leurs cinq premiers duels hors-concours.

En Colombie-Britannique, plusieurs partisans ont froncé les sourcils devant les performances plutôt décevantes du club, tout comme l’entraîneur-chef Bruce Boudreau, d’ailleurs. Celui-ci a ainsi remis en question l’effort fourni par quelques joueurs d’expérience après une défaite de 4 à 0 aux mains du Kraken de Seattle, samedi. Deux jours plus tard, l’intensité et la hargne ont été davantage au rendez-vous, mais le groupe surtout constitué de hockeyeurs moins talentueux s’est avoué vaincu 7 à 2 par les Oilers d’Edmonton.

Les Canucks présentent un dossier de 0-3-2 depuis le début du calendrier présaison et le temps pour se préparer adéquatement aux vraies affaires commence à filer. À ce propos, il reste exactement deux affrontements, prévus à domicile mercredi face aux Oilers et vendredi contre les Coyotes de l’Arizona, afin de s’ajuster. Et les directives de Boudreau sont d’emblée claires.

«Vous souhaitez seulement voir les bonnes choses effectuées. C’est probablement la raison pour laquelle j’étais fâché l’autre soir. Peu importe ceux se trouvant dans la formation, vous ne voulez jamais être battu au plan de l’effort», a-t-il dit aux médias lundi avant-midi, tel que rapporté par le réseau Sportsnet.

Néanmoins, le pilote s’attend à beaucoup mieux dans les jours à venir, ce qui pourrait calmer quelques amateurs plutôt préoccupés.

«Je pense qu’on retrouvera notre véritable équipe très bientôt et que nous serons à point après cela, a-t-il prédit, bien conscient que d’autres coupes scelleront le groupe qui entamera l’année à Vancouver. J’ai beaucoup d’espoir en eux, je leur ai dit aujourd’hui. Je pense qu’ils constituent un très bon club et nous allons progresser très rapidement.»

Quelques cas intéressants

Parmi les patineurs ayant attiré l’attention au camp par leurs performances satisfaisantes, il y a les attaquants Conor Garland et Andrei Kuzmenko, qui ont chacun récolté quatre points. De son côté, Elias Pettersson a amassé trois mentions d’aide en deux matchs. Devant le filet, Thatcher Demko présente une moyenne de buts alloués de 2,42 et un taux d’efficacité de ,907.

Pour d’autres, c’est plus difficile. J.T. Miller affiche un différentiel de -5 en deux sorties, tandis qu’Oliver Ekman-Larsson a été blanchi et présente une fiche de -4 en deux joutes également.