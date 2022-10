Slafkovsky sort de sa coquille

À tort ou à raison, la tenue de Juraj Slafkovsky fait jaser dans les chaumières. Pour plusieurs partisans, il n’est pas normal qu’un premier choix au repêchage soit aussi effacé.

Dans cet autre revers du Canadien, cette fois subi aux mains des Maple Leafs par la marque de 5 à 1, le grand slovaque est parvenu à dissiper certains doutes. Des doutes qu’il avait possiblement lui-même à l’esprit.

Face à une formation torontoise qui avait choisi d’amener lundi au Centre Bell les Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander, l’attaquant de 18 ans a connu sa sortie la plus convaincante.

«On peut dire que ç’a été mon meilleur match jusqu’ici, mais c’est encore loin de ce que je peux faire», a-t-il mentionné.

«Si je continue de travailler encore plus fort et que je peux atteindre mon meilleur niveau, je pourrai dire que j’appartiens à cette ligue. Aujourd’hui [lundi], c’était proche», a-t-il poursuivi.

Il a récolté une aide sur le but que Jonathan Drouin a inscrit au cours du troisième vingt. Mais même avant la récolte de ce premier point, Slafkovsky avait été visible tout au long de la rencontre.

Volé par Matt Murray

Beaucoup plus confiant, il s’est permis quelques manœuvres en territoire adverse. Son contrôle de rondelle et ses entrées de zone plus structurées ont aidé son trio à être incisif en territoire adverse.

Lui-même, au cours de la deuxième période, s’est fait voler par Matt Murray. Un but certain qui s’est finalement conclu par un arrêt de la mitaine.

«J’étais certain que la rondelle s’en allait dans le but. Mais il y a de bons gardiens dans cette ligue, vous savez!» a lancé Slafkovsky.

Pour ce qui est du reste, le Canadien s’est encore incliné, accordant, entre autres, deux buts en infériorité numérique. Depuis le début du calendrier préparatoire, il affiche un dossier de 0-4-1.