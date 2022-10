Samuel Poulin progresse très rapidement

Samuel Poulin a certainement amorcé sa deuxième année professionnelle du bon pied, s’attirant les éloges de l’entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh, Mike Sullivan.

Poulin, sélectionné au 21e échelon lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2019, a récolté deux mentions d’aide en autant de matchs depuis le début du calendrier préparatoire après avoir connu un excellent camp des recrues.

Les Penguins voient de sa part un développement rapide et constant qui devrait lui permettre de faire un bon pas en avant. À sa dernière campagne, il a inscrit 16 buts et 37 points en 72 matchs avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine.

La transition de l’aile au centre, demandée par les Penguins, s’est également très bien déroulée, de sorte que Poulin est plus près que jamais de son rêve de jouer dans la LNH.

«Je pense qu'il a des années-lumière d'avance par rapport à l'endroit où il se trouvait il y a un an», a ainsi reconnu Sillivan, dont les propos ont été rapportés par le site officiel de l’équipe.

«Quand vous regardez la profondeur que nous avons, un gars comme Sam Poulin et son jeu, sa manière de progresser – et le fait qu'il connaisse du succès au centre –, c'est vraiment encourageant de notre point de vue. Nous savons maintenant qu’il peut jouer au centre et aussi à l’aile.»

Le meilleur

Poulin, lui, n’a jamais hésité à tenter sa chance au centre. Il est prêt à faire tout ce qu’il faudra pour accomplir son rêve. Tout en refusant de se mettre trop de pression, il estime avoir connu un camp sans impair jusqu’ici.

«Je pense que ç'a été mon meilleur camp en trois ans ici. Donc, je suis assez content de la façon dont j'ai joué et de la façon dont les choses se passent, a dit Poulin. Par conséquent, j'espère que ça peut rester ainsi.»

«Je dois juste être prêt pour toute opportunité qui se présentera à moi. Je veux faire partie de l'équipe, mais je ne souhaite pas me mettre de pression supplémentaire. Je veux juste y aller, passer du bon temps, m'amuser et travailler dur.»