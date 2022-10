Place à l’ère Kenny Pickett à Pittsburgh

Les Steelers devraient dorénavant faire confiance au jeune quart-arrière Kenny Pickett pour diriger leur attaque.

Selon ce qu’a appris le réseau NFL Network, l’entraîneur-chef Mike Tomlin aurait décidé de délaisser le pivot Mitchell Trubisky au profit de celui ayant été le 20e choix au total du dernier repêchage.

Trubisky a amorcé les quatre premières parties des Steelers (1-3) cette saison. Il a cependant été remplacé par Pickett pendant la deuxième demie de l’affrontement de dimanche dernier contre les Jets.

Le nouveau venu a réussi 10 des 13 passes qu’il a tentées pour des gains de 120 verges, en plus d’inscrire deux touchés avec ses jambes. Pickett a toutefois été victime de trois interceptions dans ce revers de 24 à 20.

«Nous avions besoin d’une étincelle», a indiqué Tomlin pour expliquer son changement de quart-arrière après la partie contre les Jets.

Embauché pendant la dernière saison morte, Trubisky a maintenu un pourcentage de réussite de 59,5% avec son bras en 2022. Il a amassé 653 verges et deux majeurs via les airs, en plus de commettre deux interceptions.

Dimanche prochain, les Steelers n’auront pas la tâche facile, car ils visiteront les Bills de Buffalo.