Les Yankees victorieux; Judge attend la 62e

Le cogneur Aaron Judge devra faire vite s’il veut battre le record de longues balles de Roger Maris dans l’Américaine. Il a une fois de plus mordu la poussière, en première partie d’un programme double, mardi au Globe Life Field, mais les Yankees de New York ont tout de même battu les Rangers du Texas 5 à 4.

Bien que Judge ne soit pas parvenu à frapper son 62e coup de circuit de la campagne, il a quand même contribué au gain des siens. Au huitième assaut, il a marqué le point de la victoire sur une frappe de Harrison Bader, quelques instants après avoir lui-même cogné un simple.

Oswaldo Cabrera, Oswald Peraza et Kyle Higashioka ont tous étiré les bras pour les Bombardiers du Bronx pendant cette courte victoire.

L’artilleur partant des hôtes, Jon Gray, n’a pas mal paru en allouant quatre coups sûrs et trois points produits en six manches. Son successeur au monticule, Brock Burke (7-5), a accordé autant de frappes en lieu sûr et un point de moins en seulement une manche et un tiers.

Du côté des visiteurs, c’est Jameson Taillon qui a permis l’ensemble des points adverses. Josh Jung, avec un simple, et Adolis Garcia, avec une longue balle, ont tous deux produit deux points à ses dépens.

Aroldis Chapman (4-4) a été parfait en une manche pour signer la victoire.