Les Braves d’Atlanta encore champions de leur section

Même s’ils tiraient de l’arrière par 10 matchs et demi sur les Mets de New York au début du mois de juin, les Braves d’Atlanta sont parvenus à mettre la main sur un cinquième titre consécutif de la section Est de la Nationale, mardi.

C’est de bon augure pour l’équipe de la Géorgie, championne en titre de la Série mondiale. À Miami, elle s'est assurée de bénéficier d’un laissez-passer au premier tour éliminatoire en disposant des Marlins 2 à 1.

Les Mets, quant à eux, recevront les Padres de San Diego dans une série au meilleur de trois matchs qui devrait être chaudement disputée.

Dans le match du jour, Jake Odorizzi (6-6) a été fidèle à lui-même en frustrant les frappeurs des Marlins pendant cinq manches. Il n’a permis qu’une longue balle en solo à Jesus Sanchez et un autre coup sûr, retirant sept frappeurs sur des prises au passage.

Ronald Acuna fils et William Contreras sont les auteurs des points des Braves. Ils ont frappé un simple d’un point chacun, respectivement aux deuxième et cinquième assauts.

Braxton Garrett (3-7) a subi la défaite, principalement en raison de son inconstance. Même s’il a passé autant de frappeurs dans la mitaine que son vis-à-vis, il a alloué six frappes en lieu sûr et cinq passes gratuites en quatre manches et deux tiers.

Appelé en renfort en tant que frappeur substitut, le Québécois Charles Leblanc a mordu la poussière à sa seule présence au bâton pour les Marlins.