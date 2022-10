Hockey Canada dément l’utilisation d’un deuxième fonds pour les cas d’abus sexuels

Hockey Canada nie que le deuxième fonds mis au grand jour par le «Globe & Mail» lundi a servi à des règlements liés à des cas d’abus sexuel. L’organisation refuse par ailleurs de faire le ménage de ses plus hauts échelons.

Lors de son passage en comité parlementaire mardi, la nouvelle présidente par intérim de l’organisation, Andrea Skinner, a martelé à plus d’une reprise que les caractérisations faites dans les médias du deuxième fonds, nommé le Fonds en fiducie pour l’héritage des participants, sont fausses.

Mme Skinner a qualifié les reportages sur le sujet de «cyniques» et accusé les médias de faire de la «désinformation» sur le sujet, une déclaration qui a fait dire au député libéral de Mont-Royal, Anthony Housefather, que la présidente faisant dans le «trumpisme».

Sous serment, la présidente du conseil d’administration a affirmé que contrairement au fonds secret découvert plus tôt cet été, le Fonds national d’équité, ce deuxième fonds servait plutôt «pour couvrir des réclamations non assurées à une époque où hockey Canada et ses membres étaient assurés par eux-mêmes, entre 1986 et 1995».

Les députés n’ont pas semblé convaincus de la défense utilisée par la présidente et dénoncé le manque de transparence.

Tour à tour, les membres du comité ont souligné que seul un ménage au sommet de l’organisation permettrait de rétablir la confiance du public et des commanditaires.

Néanmoins, Mme Skinner n’en démord pas: Scott Smith, directeur général de Hockey Canada, devrait obtenir obtiendrait la note de «A» pour sa gestion de la crise depuis le début de l’année, car il a travaillé dans des «circonstances exceptionnellement difficiles».

Même son de cloche du côté de l’ancien président du CA, Michael Brind’Amour, seul membre à avoir quitté son poste dans la tourmente au début du mois d’août.

D’abord muet sur la performance de Scott Smith, M. Brind’Amour a été poussé à répondre par les députés. Il a finalement déclaré que M. Smith avait les qualités requises pour mener à bien le changement de culture à Hockey Canada.