Déception chez les Sénateurs

L’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, s’est dit déçu de ne pas pouvoir compter sur les services du gardien Cam Talbot pour le début de saison des siens.

Lundi, l’organisation ottavienne a indiqué que le vétéran de 35 ans ratera plusieurs semaines d’activités en raison d’une blessure au haut du corps. Il s’agirait d’une fracture à une côte, selon le réseau Sportsnet.

«C’est malheureux. Initialement, j’avais l’impression qu’il serait à l’écart pour quelques jours. De savoir qu’il allait être absent pour aussi longtemps, ça nous affecte», a exprimé Smith mardi, quelques heures avant un affrontement préparatoire contre le Canadien à Montréal.

Le pilote des «Sens» ne serait cependant pas surpris de revoir Talbot sur la surface glacée avant la date annoncée.

«On me dit que ce sera entre cinq et sept semaines d’absence. Je peux toutefois vous dire que Talbot veut jouer! C’est une mauvaise nouvelle pour lui. Nous ne le mettrons pas une situation dangereuse pour sa santé, mais il y a des possibilités qu’il revienne plus tôt que prévu», a-t-il affirmé.

En attendant, c’est Anton Forsberg qui devra prendre les responsabilités de gardien numéro 1 chez les Sénateurs.

«Il [Forsberg] nous a déjà prouvé qu’il était un bon gardien et nous avons tous confiance en lui, a déclaré l’attaquant Josh Norris. Je sais qu’il croit en ses moyens. Nous ne sommes pas à plaindre entre les poteaux.»

De plus, l’organisation d’Ottawa a réclamé le gardien du Kraken de Seattle Magnus Hellberg via le ballottage, lundi. Il compte seulement cinq parties d’expérience dans la Ligue nationale.