Owen Beck reçoit son cadeau du CH

Les Canadiens de Montréal ont accordé mardi un contrat d’entrée de trois ans à l’attaquant Owen Beck.

La valeur annuelle du pacte dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est de 775 000 $ cette saison. Le montant passera à 835 000 $ lors de la campagne suivante et à 855 000 $ en 2024-2025. Dans la Ligue américaine, le patineur de 18 ans touchera l’équivalent de 82 500 $ par année.

Au cours du plus récent calendrier régulier, Beck a amassé 21 buts et 30 mentions d’aide pour 51 points en 68 matchs avec les Steelheads de Mississauga, dans la Ligue junior de l’Ontario. Cet automne, le 33e choix du dernier repêchage du circuit Bettman a disputé trois rencontres hors-concours avec le Tricolore et n’a pas obtenu de point, affichant un différentiel de -2.