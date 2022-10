«C'était un peu ridicule» - Marc-André Bergeron

Pendant que les Canadiens de Montréal et le Rocket de Laval sont en plein camp d'entraînement, les Lions de Trois-Rivières sont toujours en mode attente.

Marc-André Bergeron est d'ailleurs revenu sur la dernière saison de sa formation et a parlé de la campagne à venir lors d'une entrevue à l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi.

«Nous étions contents de notre saison, mais nous n'étions pas satisfaits. La saison a été compliquée. Je pense qu'on est dans une ligue où on peut croire qu'on peut gagner le championnat à toutes les saisons. On n'est pas dans une ligue où il y a des certains cycles. Pour nous, il faut signer des joueurs autonomes. On essaie de signer les meilleurs pour avoir la meilleure équipe possible.»

Le directeur général des Lions ne l'a pas eu facile la saison dernière. En raison de la pandémie de COVID-19, il a été dans l'obligation d'utiliser plus de 80 joueurs.

«À un certain moment donné, c'était un peu ridicule. On espère ne pas avoir à revivre ça, cette année. Par contre, ça nous a permis de tester plusieurs styles de joueurs de plusieurs niveaux. On a une idée plus claire, maintenant. Ça nous a aidé à mieux connaître notre marché et voir ce qui était possible d'utiliser pour nous donner un coup de main.»

Le recrutement est également compliqué pour Bergeron, qui veut composer son équipe avec le plus de Québécois possible. Il croit toutefois avoir trouvé une recette gagnante.

«Nous sommes majoritairement Québécois. C'est notre identité et on veut demeurer comme ça, mais un Québécois peut jouer en Autriche, en Russie, en Angleterre ou partout dans le monde. Ça devient difficile de tous les suivre et de tous les évaluer. On fait beaucoup de vidéos et on a des trucs pour essayer de se démêler. C'est tout un travail d'essayer de suivre le plus de Québécois qu'on peut le faire.»

