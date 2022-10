Une gaffe de Kent Hughes?

Tout le monde sait que les moindres faits et gestes d’un joueur des Canadiens de Montréal sont scrutés à la loupe de façon quotidienne et analysés sous tous les angles possible, que ce soit sur ou hors glace. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps.

Évidemment, un choix de première ronde du club, le premier au total d’un encan de surcroît, n’échappe pas à cette réalité.

Depuis sa sélection en juillet dernier, le cas du Slovaque Juraj Slafkovsky est débattu sur toutes les plateformes. Devrait-il débuter la saison à Montréal? A-t-il ce qu’il faut? Le CH aurait-il dû miser sur un autre joueur?

Et ces interrogations, aussi nombreuses étaient-elles déjà, n’ont fait que se multiplier depuis le début du camp d’entraînement du Tricolore, camp au cours duquel Slafkovsky, soyons francs, s’est montré somme toute moyen. Autrement dit, la pression est déjà forte sur les épaules du jeune homme de 18 ans.

C’est la raison pour laquelle l’ex-entraîneur du CH Michel Therrien croit que Kent Hughes a peut-être commis une gaffe, la semaine dernière, en se disant déçu du rendement de son espoir lors d’un passage au micro du Ray and Dregs Podcast.

«Ces commentaires-là après une semaine... Je pense qu’il vient de découvrir le marché de Montréal! Je pense que tu rentres ça dans ton livre d’expérience, parce que c’est dur de porter des jugements après seulement deux matchs préparatoires.

«Il faut comprendre que tous les yeux, et ce partout à travers la LNH, sont déjà tournés vers Slafkovsky. C’est un premier choix au total! Il a déjà de la pression et les commentaires du DG viennent en rajouter. Dans un marché comme celui de Montréal, il faut faire attention à ça.»

