Paris sportifs: le CF Montréal a de grosses chances d’y arriver

Le CF Montréal a de bonnes probabilités de remporter le match de la Coupe MLS d’après les preneurs aux livres, mais sa cote à ce sujet pourrait permettre aux parieurs d’empocher plusieurs dollars si la victoire en finale se concrétise.

Tout comme c’est le cas au classement de la Major League Soccer, la formation montréalaise est troisième de la liste diffusée par le site Mise-o-jeu +, derrière le Los Angeles FC (3,00), assuré de finir la campagne avec le Supporters’ Shield, et l’Union de Philadelphie (5,00), premier de l’Association de l’Est avant la dernière semaine d’activités de la saison. La troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy fera multiplier par 9,00 la mise déposée si elle gagne le trophée à la fin des séries éliminatoires, le 6 novembre.

Pour leur part, les Red Bulls de New York et l’Austin FC complètent le top 5 des favoris à 13,00. Parmi les clubs susceptibles d’intéresser les amateurs de soccer davantage audacieux, il y a le Galaxy de Los Angeles et le Nashville SC à 21,00, ainsi que l’Inter Miami CF à 26,00.

Risquant l’exclusion des séries, les Whitecaps de Vancouver sont les plus négligés au sein du groupe d’équipes toujours en lice avec une cote de 151,00.

Le calendrier régulier prendra fin dimanche et le CF pourrait finir en tête de l’Est avec un gain à Miami et une défaite de l’Union contre le Toronto FC.