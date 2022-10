«Nous devons nous mettre au boulot» - Tom Brady

Même s’il en est à sa 23e saison dans la NFL, le quart-arrière Tom Brady déteste toujours autant perdre.

Dimanche soir, le quadragénaire était d’une humeur maussade après le revers de 41 à 31 des Buccaneers de Tampa Bay face aux Chiefs de Kansas City. Brady a tout de même connu son meilleur match de la présente campagne, réussissant 39 de ses 52 passes pour des gains de 385 verges et trois touchés.

«C’était un peu mieux que notre façon de jouer précédente, mais ce n’était pas assez bon, a déclaré le pivot en conférence de presse. Nous sommes ici pour une raison et ce n’est pas pour bouger le ballon. Nous sommes ici pour inscrire plus de points que l’autre équipe. Nous n’avons pas été bons avec notre jeu au sol. Nous aurions pu faire beaucoup mieux avec notre jeu aérien. Nous devons nous mettre au boulot.»

Face à la bande de Patrick Mahomes, le jeu au sol des «Bucs» était inexistant. Les favoris de la foule au Raymond James Stadium ont couru avec le ballon six fois pour un maigre trois verges...

«Ce n'est pas qu'une chose. Je suis sûr que ce sont plusieurs choses», a dit Brady à propos de cette situation.

«Nous devons prendre le temps de l'évaluer et d'effectuer un meilleur travail. Nous n'allons pas lancer tout le temps. Nous avons beaucoup de bons joueurs qui sont capables de courir. Nous avons une ligne [offensive] qui fait du bon boulot avec le jeu au sol. Nous n’avons tout simplement pas trouvé notre rythme.»

Une frayeur

Les amateurs des Buccaneers (2-2) et les partisans de Brady ont par ailleurs retenu leur souffle au deuxième quart du duel contre les Chiefs. Le quart de 45 ans n’a jamais vu le demi de coin L’Jarius Sneed foncer sur lui et il a été frappé vigoureusement dans le dos. Le détenteur de sept bagues du Super Bowl a échappé le ballon sur la séquence et tenait son épaule droite en se relevant péniblement.

Par la suite sur les lignes de côté, Brady a continué à tenir son épaule et s’est exercé à lancer des ballons pendant environ cinq minutes.

«Tout ira bien, c’est le football», a simplement dit le pivot quand il a été questionné à propos d’une possible blessure.

Brady et les Buccaneers renoueront avec l’action ce dimanche, lorsque les Falcons d’Atlanta seront de passage en Floride.