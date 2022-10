LNH: des entraîneurs qui ont intérêt à gagner

La dernière saison morte a été fertile en rebondissements dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et certaines équipes ont fait peau neuve, tandis que d’autres ont apporté des correctifs plus légers, jugeant avoir déjà les outils requis pour aller loin en 2022-2023. Les attentes seront donc élevées chez quelques organisations et en cas d’échec, l’entraîneur-chef pourrait écoper.

Voici certains instructeurs qui souhaitent voir leurs troupiers connaître beaucoup de succès afin d’assurer leurs arrières.

- Sheldon Keefe, Maple Leafs de Toronto

Une équipe misant sur l’attaquant Auston Matthews ne peut pas se permettre continuellement d’échouer en séries. Si les Leafs ont du succès en saison régulière depuis plusieurs campagnes, il en va tout autrement en éliminatoires; la dernière victoire de Toronto dans une série remonte au premier tour du printemps 2004. Sheldon Keefe n’a donc plus beaucoup de marge de manœuvre, pas plus que son directeur général Kyle Dubas, d’ailleurs. Celui-ci a mis la main sur les gardiens Matt Murray et Ilya Samsonov l’été passé pour tenter de redresser la barque, mais les sceptiques se font entendre.

- D.J. Smith, Sénateurs d’Ottawa

Le DG des Sénateurs, Pierre Dorion, n’a pas lésiné dans les derniers mois en embauchant les Claude Giroux, Alex DeBrincat, Cam Talbot et quelques autres. Avec un noyau de jeunes comprenant le capitaine Brady Tkachuk et le défenseur Thomas Chabot, la pression sera plus élevée sur les épaules de D.J. Smith. Plusieurs observateurs s’attendent à voir Ottawa accéder aux séries dès 2022-2023. Les partisans locaux n’ont pas eu droit à des matchs éliminatoires depuis 2017 et, la concession restant relativement fragile à la suite d’années difficiles aux guichets, les victoires devront être nombreuses pour inciter les gens à revenir au Centre Canadian Tire. En cas d’insuccès, le premier visage auquel les amateurs et possiblement Dorion penseront risque d’être celui de Smith.

- Dallas Eakins, Ducks d’Anaheim

La performance de Dallas Eakins derrière un banc de la LNH est loin étincelante depuis ses débuts avec les Oilers d’Edmonton en 2013-2014. Arrivé chez les Ducks en 2019, il a maintenu une faible moyenne de succès de ,422 en carrière. En aucun temps ses équipes ont atteint le seuil de respectabilité et c’est sans surprise que l’ancien joueur ne les a jamais menées en séries. Cette saison, il espère sûrement un changement de tendance, surtout avec la présence de l’attaquant Trevor Zegras, reconnu pour ses buts spectaculaires. Avant même le début du calendrier, des sites évoquent Eakins parmi leurs trois favoris pour devenir le premier pilote de l’année congédié. Les chiffres pourraient leur donner raison : en 322 parties dirigées, il a obtenu seulement 113 gains.

- Dave Hakstol, Kraken de Seattle

D’après le site spécialisé sportsbettingdime.com, Dave Hakstol est le deuxième entraîneur le plus susceptible de perdre son emploi en premier lieu, derrière Keefe. Pourtant, les attentes à l’égard du Kraken ne sont pas nécessairement élevées, sauf que Seattle a mis la main sur l’espoir Shane Wright au plus récent repêchage amateur. Et le développement de Matty Beniers se poursuivra en principe de la bonne façon. Davantage de victoires devraient normalement s’afficher au compteur de Seattle. Le DG Ron Francis voudra-t-il brasser les cartes advenant que la formation en arrache? Celle-ci aura également fort à faire au sein d’une section comprenant les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary.

- Peter Laviolette, Capitals de Washington

Les Capitals peinent à gagner en séries depuis leur conquête de la coupe Stanley en 2018. Alexander Ovechkin ne rajeunit pas et Nicklas Backstrom encore moins, lui qui est passé sous le bistouri cet été. Le vétéran ainsi que le détestable Tom Wilson manqueront à l’appel au début de la saison. Devant le filet, Darcy Kuemper et Charlie Lindgren tenteront de pousser le club vers l’avant, mais cela suffira-t-il? La section Métropolitaine est très relevée avec les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh et les Hurricanes de la Caroline. Si Washington ne peut se faufiler dans le top 3 de la division ou pire, rate les éliminatoires, Laviolette paiera vraisemblablement la note.