Les Raptors, un spectacle qui promet

Si le premier match préparatoire des Raptors de Toronto disputé dimanche soir au Rogers Place d’Edmonton constitue un bon aperçu de ce qui suivra plus tard ce mois-ci, les amateurs de basketball qui assisteront à la partie du 14 octobre au Centre Bell seront choyés.

La formation ontarienne a amorcé son calendrier hors-concours en disposant du Jazz de l’Utah au compte de 114 à 82 devant une salle comble et certes très ravie du spectacle lui ayant été offert. Cette entrée en matière pourrait bien être semblable à la soirée que vivra le public montréalais quand les Celtics de Boston se frotteront aux Raptors; d’ailleurs, les billets se sont tous envolés quelques minutes après leur mise en vente.

En Alberta, tout comme ce fut le cas durant une rencontre intraéquipe à Victoria précédemment, les joueurs et instructeurs du club ont apprécié l’accueil délirant auquel ils ont eu droit. La foule a scandé des cris d’encouragement tout au long de l’affrontement et chaque panier réussi a été chaleureusement applaudi.

«L’atmosphère a été incroyable, ça me renverse à chaque fois qu’on se présente à ces endroits où les gens ne nous voient pas souvent, a déclaré au réseau Sportsnet le garde Fred VanVleet. Edmonton a été formidable. En regardant vers les hauteurs de l’édifice, on sentait que les spectateurs s’impliquaient à partir du plafond même. L’ambiance était électrique. Dès que nous sommes arrivés à l’hôtel le jour d’avant, on a eu droit à un traitement digne des rockstars.»

Le désir de gagner

Évidemment, la motivation pour des joueurs réguliers comme VanVleet, Pascal Siakam, Scottie Barnes et autres peut être plus difficile à trouver pendant le calendrier hors-concours, malgré l’enthousiasme des partisans des villes visitées par les Raptors. Par contre, le défi reste bien réel : convaincre l’instructeur-chef Nick Nurse que le désir de gagner est toujours allumé.

Puis, il y a quelques athlètes espérant se tailler une place au sein de la formation.

«Nous verrons ce qui peut se transposer des entraînements aux matchs. Ce sont les mêmes mots que je prononce tout le temps. D’abord et avant tout, allez-vous offrir un grand effort? Allez-vous compétitionner? Irez-vous jouer pour gagner? Exécuterez-vous bien les plans? Remplirez-vous adéquatement votre rôle? La liste est longue, mais voilà quelques idées pouvant aider les gars à faire leur place ici», a souligné Nurse.

Avant leur passage au Québec, les Raptors disputeront trois autres joutes présaison, soit mercredi à Boston, vendredi chez les Rockets de Houston et dimanche contre les Bulls de Chicago dans la Ville Reine.