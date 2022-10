Les Panthers apportent leur aide aux sinistrés

Les Panthers apporteront de l’aide à leur façon aux sinistrés à la suite du passage de l’ouragan Ian sur l’État de la Floride.

La somme obtenue grâce à la vente des billets pour leur match préparatoire du 6 octobre, contre le Lightning de Tampa Bay, sera remise pour aider les équipes de secours dans leurs efforts.

Les gens pourront aussi aider la collecte de fonds en se procurant des billets pour le tirage moitié-moitié de ce match.

De plus, les Panthers ont invité les spectateurs à offrir des dons sous forme d’eau, de produits non périssables, de produits hygiéniques, ainsi que des objets pour dormir.

«C’est dévastateur de voir tous les dommages et les pertes qu’ont subis les gens partout dans notre État, a indiqué le président de l’équipe Matt Caldwell, par voie de communiqué. La famille Viola, les Panthers de la Floride et la Fondation des Panthers espèrent unir leurs efforts à ceux de la communauté du sud de la Floride afin de récolter des fonds et des dons pour une aide immédiate.»

Les Panthers concluront leur calendrier préparatoire samedi, avant de donner un coup d’envoi à leur saison le 13 octobre face aux Islanders de New York.