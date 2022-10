Le défenseur qui «intrigue beaucoup» Martin St-Louis

Il n’y a pas juste Corey Schueneman qui passe dans l’ombre parmi les défenseurs susceptibles de gagner un poste. Otto Leskinen, un Finlandais de 25 ans, qui en est à un deuxième séjour au sein de l’organisation fait aussi son petit bout de chemin dans l’anonymat.

Mais quand l’entraîneur en chef sort ton nom à la fin d’une conférence de presse, tu peux rapidement passer de l’ombre à la lumière.

Ci-dessus, voyez le point de presse de Martin St-Louis après le match face aux Maple Leafs.

Questionné à savoir si un défenseur avait réussi à se démarquer dans cette défaite de 5 à 1 contre les Maple Leafs, St-Louis a identifié le numéro 47.

« Un gars dont on ne parle pas beaucoup, c’est Leskinen, a dit St-Louis. Il est très calme sur la glace. Il n’avait pas une tâche facile contre les Leafs en jouant contre le trio de Matthews. Il m’intrigue beaucoup. »

Leskinen, un gaucher, s’est retrouvé du côté droit au sein du premier duo avec Mike Matheson. Il a terminé le match avec un temps de jeu de 19 min 33 s, gardant un différentiel de zéro.

« Il est vraiment fiable comme défenseur, a mentionné Matheson. Ce n’est pas facile quand tu ne joues pas de ton côté fort. Mais il était réellement solide. J’ai beaucoup aimé jouer avec lui. »

D’autres jeunes sous la loupe

Justin Barron :

La fameuse constance. C’est un cliché, mais ça reste encore la clé pour un jeune joueur. Très bon contre les Sénateurs samedi à Ottawa, Barron a frappé un mur contre les Maple Leafs.

Il était hésitant à la ligne bleue en compagnie de Xhekaj. Dès le début du match, il a trébuché en faisant un pivot à sa propre ligne bleue, forçant Jonathan Drouin a écopé d’une punition. Barron a aussi mal paru sur le deuxième but de William Nylander en se dirigeant vers Nick Robertson qui contrôlait la rondelle et en oubliant sa couverture devant le filet.

Arber Xhekaj :

Xhekaj a réussi quelques bons jeux, n’ayant pas peur de foncer en attaque. En première période, le colosse défenseur a réalisé encore plus que la rondelle pouvait se passer rapidement en se retrouvant sur la glace pour le premier but des Maple Leafs.

Nylander a complété des passes rapides de Michael Bunting et Mitch Marner pour ouvrir le pointage. À 21 ans et à sa première saison chez les pros, l’Ontarien devrait logiquement faire un détour par le Rocket de Laval. Il est un beau projet, mais il aura besoin de polir son jeu.

Juraj Slafkovsky :

Juraj Slafkovsky passe près de marquer face aux Leafs -

Slafkovsky représentait l’histoire dans le camp du CH. À son troisième match préparatoire, le Slovaque a joué son meilleur match. Et de loin. Pour reprendre les mots de Sean Monahan, il ressemblait à un joueur de la LNH. Il était très impliqué offensivement.

Il a obtenu une passe sur l’unique but du match, celui de Jonathan Drouin. Avec un peu plus de chance, il aurait aussi marqué son premier but, mais Matt Murray a sorti sa grosse mitaine.

Chiffre du match :

80

Christian Dvorak a connu un très bon match au cercle des mises en jeu. Il a gagné 12 de ses 15 répétitions (80%).