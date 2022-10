Jaromir Jagr pense à la retraite

À 50 ans, Jaromir Jagr commence à penser à accrocher ses patins.

C’est ce que le hockeyeur a révélé dans un entretien avec le site web tchèque blesk.cz. Jagr a évolué pour les Knights de Kladno, une équipe dont il est le propriétaire, lors des cinq dernières saisons. Il n’a participé à aucun match pour le moment en 2022-2023.

«C’est difficile à expliquer. À mon âge, jouer à n’importe quel niveau représente un défi. Il faut trouver de la motivation et je ne mentionne même pas le besoin de repos», a indiqué Jagr.

«Il est possible [que je ne joue plus], a-t-il ajouté. Comme je l’ai dit, je vais voir comment ça se passe avec notre classique hivernale. Peut-être que c’est quelque chose qui me ferait plaisir, mais je n’en ai même pas envie pour le moment.»

En 109 rencontres avec les Knights, Jagr a touché la cible 26 fois et fourni 42 mentions d’aide pour 68 points. Le célèbre numéro 68 a disputé sa dernière saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017-2018 avec les Flames de Calgary.

Le cinquième choix au total du repêchage de 1990 a également porté les couleurs des Penguins de de Pittsburgh, des Capitals de Washington, des Rangers de New York, des Flyers de Philadelphie, des Stars de Dallas, des Bruins de Boston, des Devils du New Jersey et des Panthers de la Floride.

Il occupe le deuxième rang des pointeurs de l’histoire de la LNH, derrière Wayne Gretzky, avec 1921 points (766 buts et 1155 aides) en 1733 rencontres. Il est également au quatrième échelon de tous les temps pour les buts et les parties disputées.