James Neal n’a pas convaincu les Blue Jackets

Le retour de James Neal dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ne se produira pas avec les Blue Jackets puisque le club de Columbus l’a libéré de son contrat d’essai professionnel.

C’est du moins ce que le site The Athletic a rapporté, lundi. Neal devient donc joueur autonome sans compensation.

À 35 ans, Neal n’est plus l’ombre du marqueur de 40 buts qu’il a été avec les Penguins de Pittsburgh en 2011-2012. Dix ans plus tard, il a été limité à deux filets et quatre points en 19 matchs avec les Blues de St. Louis avant d’être cédé aux Thunderbirds de Springfield, dans la Ligue américaine.

L’Ontarien avait ensuite connu de bons moments, totalisant 14 buts et 26 points en 28 rencontres de saison régulière dans les mineures. Il avait notamment aidé les Thunderbirds à éliminer le Rocket de Laval en sept parties en demi-finale de la Coupe Calder.

En carrière au sein du circuit Bettman, Neal a touché la cible 296 fois tout en ajoutant 263 aides pour 559 points en 869 parties.

Le défenseur Thomas Hickey a par ailleurs subi le même sort avec les Devils du New Jersey. Le vétéran de 33 ans n’a jamais réussi à répondre aux attentes, lui qui avait été choisi par les Kings de Los Angeles avec la quatrième sélection au total au cours du repêchage de 2007.

Alex Barré-Boulet au ballottage

Le Québécois Alex Barré-Boulet pourrait bientôt changer de club puisque le Lightning de Tampa Bay a placé son nom au ballottage.

Jamais repêché, l’attaquant de 25 ans domine la Ligue américaine depuis quatre ans maintenant. Il a totalisé 85 buts et 199 points en 202 parties avec le Crunch de Syracuse. Il a toutefois été limité à six filets et neuf points en 31 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH) au cours des trois dernières campagnes.

Il avait déjà été placé au ballottage deux fois la saison dernière, effectuant un court passage de deux rencontres avec le Kraken de Seattle avant de retourner à Tampa.

Gemel Smith a également été aux autres équipes par le Lightning. Olli Juolevi (Ducks d’Anaheim) et Kevin Stenlund (Jets de Winnipeg) sont deux autres joueurs qui pourront être réclamés d’ici mardi midi.