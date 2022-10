«Hockey Canada me rend malade»

Tony Marinaro a fait une montée de lait bien sentie à propos des scandales qui éclaboussent Hockey Canada dans sa chronique à l’émission JiC, lundi, sur les ondes de TVA Sports.

«J’ai honte. Je me sens tellement mal d’avoir déjà applaudi Hockey Canada. Je ne pourrai plus jamais les applaudir. Ils me rendent malades. Ce sont des animaux! Qu’ils aillent chez le diable!»

JiC a quant à lui émis le souhait que le premier ministre Justin Trudeau «mette ses culottes et agisse».

«Il est temps. Il peut agir. Que les commanditaires mettent eux aussi leurs culottes. Ça prend une refonte en profondeur. De plus en plus de gens hésitent à inscrire leurs enfants au hockey pour cette raison.»

