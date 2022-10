Monahan ce soir, Suzuki demain

Les Canadiens de Montréal disputeront un cinquième match préparatoire, ce soir, alors qu'ils accueilleront les Maple Leafs de Toronto.

Le Tricolore tentera de remporter un premier match lors du calendrier présaison.

Voyez le point de presse matinal de Martin St-Louis en vidéo principale.

Les hommes de Martin St-Louis ont tour à tour été défaits par les Devils du New Jersey, les Leafs, les Jets de Winnipeg et les Sénateurs d'Ottawa.

Ce match signifiera les débuts de Sean Monahan dans l'uniforme du CH, alors qu'il prendra part au match sur un trio complété par Josh Anderson et Jonathan Drouin. Du côté des Leafs, Auston Matthews, Mitchell Marner et William Nylander seront en uniforme. Les deux principaux gardiens, à savoir Ilya Samsonov et Matt Murray, effectueront également le voyage.

L'entraîneur du CH a également précisé que le capitaine Nick Suzuki, qui revient d'une blessure, sera en uniforme demain contre les Sénateurs.

Formation du CH à l'entraînement:

Drouin-Monahan-Anderson

Slafkovsky-Dach-Hoffman

Dadonov-Dvorak-Gallagher

Simoneau-Gignac-Belzile



Matheson-Leskinen

Xhekaj-Barron

Schueneman-Bowey



Allen

Poulin — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) October 3, 2022

Récemment, le gardien du CH Jake a signé une prolongation de contrat de deux ans avec l'équipe.

La dernière vague de coupes a eu lieu vendredi dernier alors que 23 joueurs avaient été retranchés du camp d'entraînement.

Formation du CH à l'entraînement

Attaquants

Drouin – Monahan – Anderson

Slafkovsky – Dach – Hoffman

Dadonov – Dvorak – Gallagher

Simoneau – Gignac – Belzile

Défenseurs

Matheson – Leskinen

Xhekaj – Barron

Schueneman – Bowey

Gardiens