Toujours la panne sèche pour Aaron Judge

La planète baseball attend impatiemment la 62e longue balle de la saison d’Aaron Judge, mais les Orioles de Baltimore se sont assurés que l’histoire ne serait pas écrite à leurs dépens en neutralisant Judge une troisième fois de suite, dimanche, à sa dernière tentative au Yankee Stadium.

Les Yankees de New York retourneront sur la route pour terminer leur saison régulière face aux Rangers du Texas. Ils ont toutefois conclu de mauvaise façon à domicile en subissant un revers de 3 à 1.

Peut-être distrait par la possibilité de battre le record de Roger Maris pour le plus grand nombre de circuits en une campagne dans la Ligue américaine, Judge a été invisible dans la défaite. Le premier frappeur de la rotation des Yankees a été retiré trois fois sur des prises et a soutiré un but sur balles.

Faisant preuve d’une grande prudence, les lanceurs des Orioles ont connu un bon match. Le partant Kyle Bradish a accordé un point sur un mauvais lancer en cinquième manche. Le releveur Logan Gillaspie (1-0) a ajouté la victoire à sa fiche, mais l’exploit du jour est revenu au droitier Bryan Baker, qui a retiré au bâton cinq frappeurs en deux manches.

À l’attaque, les Orioles se sont inscrits au pointage avec un double de Ryan Mountcastle, un but sur balles de Gunnar Henderson et un ballon-sacrifice d’Austin Hays.