Les propos anti-Québec Solidaire de l’annonceur du Rouge et Or dénoncés

L’annonceur du Rouge et Or de l’Université Laval, Christian Côté, a été critiqué pour avoir fait des commentaires anti-Québec Solidaire et pro-troisième lien en ouverture de match de football cet après-midi au Stade Telus.

Une situation qui a été dénoncée sur Twitter par le directeur général de Vivre en ville Christian Savard.

«Christian Côté, l’annonceur maison du Rouge et Or football a fait un commentaire anti-Québec Solidaire et pro 3e lien en ouverture de partie. Inacceptable pour une institution comme l’Université Laval. Il a dépassé les bornes et fait son temps. L’institution doit y voir», a-t-il écrit dans un gazouillis.

Celui qui mentionne avoir ses billets de saison pour assister aux matchs du Rouge et Or football depuis 20 ans s’est dit choqué par les propos partisans de l’animateur tout en rappelant que l’annonceur avait pris une position pro-tramway pendant la dernière campagne électorale municipale.

«C’est pas son rôle de faire de la politique comme annonceur», ajoute-il dans sa publication.

Plus loin, il a comparé la situation avec l’annonceur des matchs du Canadien à Montréal.

«Comme si Michel Lacroix faisait des sous-entendus politiques au match du Canadien», a-t-il répondu à un internaute.

Le Rouge et Or se dissocie

Appelé à réagir, l’organisation du Rouge et Or s’est dissociée des propos lancés par leur annonceur maison à moins de 24 heures des élections provinciales.

«Évidemment le Rouge et Or n’endosse aucun commentaire partisan», a fait savoir Julie Dionne, directrice des activités sportives dans une déclaration écrite envoyée aux médias.

«Ces interventions, qui sont toujours à saveur humoristiques, ne consistent en rien en une opinion personnelle de l’annonceur, de l’organisation et de l’université», a-t-elle ajoutée avant de confirmer que Christian Côté a été rencontré et que le tout ne se reproduira plus.

-Avec la collaboration de Simon Baillargeon