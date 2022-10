Les Olympiques répliquent aux Remparts

Après être passés bien près de compléter la remontée face aux Remparts de Québec la veille, les Olympiques de Gatineau ont vaincu les Diables rouges par la marque de 3 à 1, dimanche après-midi, au Centre Slush Puppie.

Les gardiens William Rousseau et Emerik Despatie ont une fois de plus été envoyés dans la mêlée et se sont livré tout un duel de chaque côté de la patinoire. Le portier des Olympiques n’a accordé qu’un seul filet, celui de Nathan Gaucher en avantage numérique, et a effectué 22 arrêts.

Comme samedi, Rousseau a résisté à cinq jeux de puissances de l’équipe locale, mais a cédé deux fois sur 25 lancers. Les Olympiques ont inscrit ces deux buts d’une façon semblable, avec un joueur qui a contourné le filet avant de remettre dans l’enclave.

Sans grande pression des Remparts, Vincent Maisonneuve a trouvé la lame du bâton de Cristiano Spadafora en début de match, puis Zachary Dean a doublé l’avance des siens, 17 secondes après que la rondelle eut été déposée au deuxième engagement.

Isaac Belliveau a complété la marque dans un filet désert avec 61 secondes à faire au temps régulier, et du grabuge s’en est suivi. Le chamaillage a entraîné des pénalités de rudesse pour Belliveau et Gaucher. James Malatesta, des Remparts, a aussi reçu une punition mineure, mais également une inconduite de partie pour conduite non sportive.

Québec disputera un autre match sur la route avant de retrouver le Centre Vidéotron. Son prochain rendez-vous aura lieu à Blainville-Boisbriand contre l’Armada, vendredi.

Le retour du franc-tireur

Les Remparts bénéficieront très bientôt de renfort puisque l’attaquant Zachary Bolduc sera de retour avec l’équipe. Le Trifluvien de 19 ans a été libéré du camp d’entraînement des Blues de St. Louis, dont il avait été le premier choix (17e au total) au repêchage de 2021.

L’an dernier, Bolduc avait terminé à égalité au deuxième rang des meilleurs buteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 55 réussites. Il avait ajouté 44 mentions d’aide pour un total de 99 points.