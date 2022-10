Justin Barron en confiance avec Mike Matheson

Justin Barron n’avait pas un large sourire dans le visage. Bien réaliste, il savait qu’il venait de jouer un bon match contre les Sénateurs, mais il ne digérait pas bien la défaite et il gardait une vision à long terme.

En uniforme pour trois matchs préparatoires, Barron a maintenant obtenu deux rencontres avec Mike Matheson comme partenaire à la ligne bleue. Martin St-Louis l’a donc placé dans des situations gagnantes.

«J’aime vraiment jouer avec Mike, a dit Barron. J’apprends maintenant à le connaître un peu mieux. Je reste calme depuis le début du camp, je sens que j’ai maintenant assez d’expérience pour savoir à quoi m’attendre.»

«Mais je peux profiter des conseils de Mike, il n’hésite pas à me parler au banc des joueurs. Il a joué une tonne de matchs dans la LNH. Alors quand il me recommande un jeu ou qu’il me donne une petite correction, je l’écoute.»

Barron avait disputé son autre match préparatoire en compagnie du Finlandais Otto Leskinen. C’était contre les Maple Leafs à Toronto dans une rencontre qui n’avait pas passé à l’histoire (un revers de 3 à 0).

Peu de droitiers

Dans cette bataille des jeunes défenseurs, Barron a une carte importante dans sa manche. Il est l’unique défenseur droitier. Kaiden Guhle, Jordan Harris, Corey Schueneman, Arber Xhekaj, Mattias Norlinder et Leskinen sont tous des gauchers.

Si Barron a passé du temps avec Matheson à ce camp, St-Louis a aussi réuni Guhle avec David Savard. On pourrait y voir deux duos potentiels pour le début de la saison. Un mariage entre la jeunesse et l’expérience.

«On n’a pas beaucoup de droitiers, a insisté St-Louis en décrivant le duo de Matheson et Savard. Je veux l’utiliser dans de bonnes conditions. Avec Matheson, il a un bon partenaire. C’était un bon échantillon pour Barron ce match contre les Sénateurs.»

Evans deux fois

À l’image de son entraîneur en chef, Jake Evans était également sous le charme de Barron.

«Justin est un bon défenseur, il a réussi tout un tir sur son but en troisième période, a souligné le numéro 71. Il a joué un très bon match. On pouvait voir qu’il avait confiance en lui.»

S’il n’y a pas d’enjeu quant à sa place au sein de l’équipe, Evans a lancé un petit message à l’équipe en connaissant une bonne sortie au centre de Rem Pitlick et de Joel Armia. Il a marqué deux buts.

Le CH aura plusieurs centres lors des retours de Nick Suzuki et de Sean Monahan. Sur papier, Suzuki, Kirby Dach, Christian Dvorak sont les trois premiers. St-Louis aura à choisir entre Monahan et Evans pour la quatrième chaise.

«Je sais que je peux jouer à cette position, mais je dois être meilleur que d’autres candidats, a reconnu Evans. Je sais que ça reste encore tôt. Mais je dois encore m’améliorer. Je jouerai où l’équipe voudra de moi. J’ai déjà joué à l’aile dans le passé.»