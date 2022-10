Dodgers: un exploit vieux de 113 ans égalé

En remportant un 110e match cette saison, samedi soir contre les Rockies du Colorado, les Dodgers de Los Angeles sont devenus la première formation de la Ligue nationale à atteindre ce plateau depuis 1909.

L’équipe de la ville des anges n’est que la septième formation des ligues majeures à atteindre 110 victoires. Dans la Nationale, en revanche, ça n’avait pas été fait depuis les Pirates de Pittsburgh en 1909 et les Cubs de Chicago de 1906.

«Vous devez apprécier ce genre de choses, car vous ne savez jamais si ça pourrait se produire à nouveau, a mentionné au site web du baseball majeur le joueur de premier but Freddie Freeman. C’est difficile à faire, nous essayons seulement de gagner chaque soir, mais quand tu fais des “high-fives” à tout le monde et que tu vois ce nouveau record de franchise de 110 gains, tu réalises que nous faisons quelque chose de spécial cette année.»

Avec un point produit, Freeman a été l’un des artisans de cette victoire de 6 à 4 des Dodgers à la maison. Los Angeles tirait de l’arrière 4 à 1, mais trois points en septième manche et deux autres en huitième ont permis de changer l’allure de la rencontre.

Des balles et encore des balles

Les joueurs des Dodgers ont fait preuve de beaucoup de patience en septième manche et ont soutiré cinq buts sur balles consécutifs pour amorcer le tour au bâton. Avec tous ces hommes sur les sentiers, les lanceurs Dinelson Lamet et Chad Smith ont été contraints d’accorder des points à Trea Turner et Freeman.

Le puissant Cody Bellinger s’est ensuite amené à la plaque et son ballon-sacrifice a ajouté un autre point à la récolte des siens, nivelant la marque au passage.

«Vous ne voyez pas ça très souvent dans les ligues majeures. Je ne crois pas avoir déjà assisté à quelque chose de la sorte, a avoué le gérant des Dodgers Dave Roberts. Je crois que l’ambiance a peut-être affecté ces gars-là parce qu’il y a eu plusieurs mauvais ratés. Mais ils ont fait des lancers compétitifs, nous avons fait du bon travail pour les laisser passer et mériter ses passes gratuites.»

Après le départ difficile de Michael Grove, qui a accordé les quatre points des Rockies sur deux circuits, les releveurs Craig Kimbrel, Tommy Kahnle, Evan Phillips (7-3) et Brusdar Graterol n’ont donné que deux coups sûrs lors des quatre dernières manches.

Los Angeles et le Colorado s’affronteront encore quatre fois pour terminer la saison.