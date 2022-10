«Dach a toutes les habiletés du monde» -Alex DeBrincat

Alex DeBrincat et Kirby Dach ont changé d’adresse la même journée. À 24 ans et 21 ans, ils devaient représenter l’avenir des Blackhawks de Chicago, mais Kyle Davidson n’avait pas la même vision.

Davidson, le jeune directeur général, a ajouté un étage ou deux à la reconstruction des Hawks en échangeant DeBrincat aux Sénateurs et Dach au Canadien le 7 juillet dernier, soit le soir du premier tour du repêchage au Centre Bell.

Avec DeBrincat, les Sénateurs ont acquis l’un des meilleurs buteurs de la LNH, alors que Dach cherchera à bâtir sa propre réputation avec le CH.

Troisième choix au total du repêchage de 2019, Dach n’a toujours pas répondu aux attentes placées en lui. À quelques heures d’un match préparatoire entre le CH et les Sénateurs, DeBrincat a parlé de son coéquipier des trois dernières saisons à Chicago.

Aux yeux du petit ailier droit, il n’y a pas de doute que Dach a les outils nécessaires pour réussir dans la LNH.

« Il a toutes les habiletés au monde, a dit DeBrincat. Kirby est aussi un gros centre et il n’a pas peur d’utiliser son corps. Il a tellement de talent, il peut générer beaucoup d’offensive. J’ai hâte de le voir jouer cette année. Je crois qu’il aura sa chance à Montréal. »

De la malchance

DeBrincat n’a pas juste lancé des paroles en l’air. L’an dernier à Chicago, l’ailier originaire du Michigan a joué un peu moins que 343 minutes à cinq contre cinq en compagnie de Dach. Parmi tous les attaquants des Hawks, seuls Patrick Kane (725 minutes) et Dylan Strome (566 minutes) ont passé plus de temps sur la surface glacée aux côtés de Dach.

Il y a quelques jours, le capitaine Jonathan Toews a soutenu que Dach n’a pas obtenu une réelle chance à Chicago. Sans y aller d’une déclaration aussi forte, le joueur des Sénateurs a aussi abondé dans le même sens.

« Kirby est encore super jeune, a rappelé DeBrincat. Il a joué de malchance avec les Hawks. Il s’est fracturé un poignet et il s’est absenté pour pratiquement un an. »

« Parfois, tu as besoin d’un changement de décor, a-t-il poursuivi. Je lui souhaite de bien jouer avec le Canadien et de montrer quel type de joueur il est. Je le voyais tous les jours à l’entraînement avec les Hawks et je sais qu’il a du talent. Il veut aussi être l’un des meilleurs joueurs sur la glace. »

À sa dernière saison à Chicago, DeBrincat a marqué 41 buts et il a obtenu 78 points. L’ailier de 5 pi 7 po et 165 lb a atteint le plateau des 40 buts pour la deuxième fois de sa carrière.

Nouveau départ

Dach était loin des chiffres de DeBrincat avec une récolte de 26 points (9 buts, 17 passes) en 70 matchs.

« Je suis excité à l’idée d’obtenir un nouveau départ, a reconnu Dach lors des premiers jours du camp. Je veux m’établir comme un bon centre dans la LNH, un joueur responsable sur 200 pieds. J’aurai aussi la chance de jouer pour un bon entraîneur en Marty [Martin St-Louis], un gars qui a marqué l’histoire de la ligue. »

Kent Hughes lui a également démontré sa confiance en lui faisant parapher un contrat de quatre saisons et 13,45 millions $ (3,362 millions en moyenne par année) deux mois après avoir fait son acquisition.

À Montréal, Dach ressentira la pression d’une transaction qui a coûté le défenseur Alexander Romanov, mais il n’aura plus la responsabilité d’assurer la relève de grands noms comme Toews et Kane avec les Blackhawks.

« Ce n’était pas trop pénible de jongler avec les attentes à Chicago, je ne parlerai pas de ça comme une excuse, avait souligné Dach. Ça n’a pas fonctionné pour moi avec les Hawks et je veux maintenant saisir ma chance avec le Canadien. »