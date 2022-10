Rouge et Or: Une stratégie payante au sol

La stratégie de miser sur un comité de porteurs de ballon a rapporté gros lors du dernier match contre Concordia, car l’attaque terrestre du Rouge et Or de l’Université Laval a connu de loin sa meilleure sortie de la saison.

Après avoir amassé 210 verges face aux Stingers, qui misent sur des plaqueurs plutôt légers, est-ce que le Rouge et Or optera pour la même approche dimanche après-midi, quand les Redbirds de McGill seront en visite au PEPS?

«Nous avons de bons porteurs et c’est important d’avoir une bonne rotation, a mentionné le coordonnateur offensif Justin Éthier. Je m’étais éloigné de ça lors des deux parties précédentes. Chaque porteur a son style. L’utilisation peut varier d’une partie à l’autre, mais j’ai confiance dans tous les gars.»

«Je suis très content comment nos quatre porteurs ont performé, de poursuivre Éthier. Peu importe le pointage, l’objectif était que les quatre voient de l’action rapidement dans la rencontre. Trois ont joué en première demie et Angel [Vital] est embarqué tôt au troisième quart.»

Gabriel Leblond a profité du retour à la rotation. «En misant sur une bonne rotation, nous avons eu de bons résultats, a souligné le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Nous avons chacun nos forces et j’imagine que c’est plus difficile à défendre pour les défensives adverses.»

Patience récompensée

Laissé de côté durant toute la campagne 2021, Leblond profite des occasions qui se présentent à lui.

«On m’avait prévenu que je devrais être patient au moment du recrutement et je m’attendais à ne pas jouer du tout l’an dernier, a-t-il raconté. Il y avait quatre vétérans devant moi. Ce fut difficile de seulement pratiquer, mais j’ai connu un bon développement pour combler l’écart entre les niveaux collégial et universitaire.»

Ce dernier en a profité pour se familiariser avec le cahier de jeux et garder la forme. «Si certains ont eu des problèmes à pouvoir s’entraîner pendant la COVID, ce ne fut pas mon cas, poursuit Leblond. Je me suis entraîné chez moi et j’ai pris 20 livres. J’attendais depuis deux ans et j’étais vraiment content quand j’ai participé à mon premier match contre Sherbrooke.»

Éthier se dit agréablement surpris par le début de saison de Leblond, qui a amassé 110 verges en 14 courses en deux parties. Habillé lors des quatre premières rencontres, il n’a toutefois pas vu d’action en offensive à McGill et à Montréal.

Au-delà des attentes

«Il performe au-delà du gars que nous avions recruté, a reconnu le coordonnateur offensif lavallois. On l’a recruté tardivement parce que nous n’étions pas convaincus et, à l’évidence, on s’est trompés dans notre évaluation initiale. On l’avait prévenu qu’il n’aurait pas de rôle à sa première année. Il n’a pas dit un mot et il s’est entraîné fort avec le “scout team”. C’est tout à son crédit.»

Leblond ressent-il une pression additionnelle de bien faire, puisqu’il ne touche pas au ballon si souvent?

«Pas du tout, a assuré celui qui a récolté 64 verges en neuf courses face aux Stingers. Quand je suis sur le terrain, je pense seulement à bien faire. Ça me motive encore davantage. Je suis très satisfait de mon début de saison. C’est le départ que je souhaitais. J’ai aussi montré que je pouvais contribuer sur les unités spéciales.»

Retour de Muganda

Absent contre Concordia en raison d’une blessure à une cheville, Kalenga Muganda sera de retour au jeu. Quant à Angel Vital, qui a très bien fait face aux Stingers à son premier match en carrière, il brillera par son absence en raison d’une blessure.

Le Rouge et Or habillera cinq porteurs pour la première fois cette saison parce qu’Émile Malenfant disputera son premier match.

Justin Éthier frappe en relève

Pour la première fois de sa longue association avec le Rouge et Or, le coordonnateur offensif Justin Éthier a livré le discours suivant le dernier entraînement précédant le match.

En raison de l’absence de l’entraîneur-chef Glen Constantin, qui sera de retour à son poste pour le match contre McGill, Éthier a pris la parole devant tous les joueurs comme son patron le fait après chaque entraînement.

«Glen nous avait prévenus, vendredi, mais les joueurs ne le savaient pas, a indiqué Éthier. C’est la première fois, mais ce n’est pas une grosse affaire.»

Éthier a mis l’accent sur l’importance d’offrir un bon spectacle aux amateurs et de profiter pleinement de chaque partie locale pour donner son plein rendement, peu importe l’adversaire et le pointage à la demie. «Le “stage”, c’est ici en pointant les gradins et le “stage” était encore là en deuxième demie du match contre Concordia même si le résultat était connu.»

Receveur à surveiller

Si le receveur Darius Simmons représente la plus grande menace des Redbirds quand il est en uniforme, William Langlais a causé bien des maux de tête au Rouge et Or lors du premier match entre les deux équipes, avec sept réceptions pour 152 verges.

«Je ne me souvenais pas de lui en 2021, mais c’est un excellent athlète, a mentionné le demi défensif Maxym Lavallée. Lors du match à McGill, j’ai rapidement réalisé qu’il était très bon. Il est très méticuleux sur ses tracés. Confronté à lui à plusieurs reprises, j’ai constaté qu’il est très polyvalent.»

Changements

Quelques joueurs disputeront leur premier match dans les rangs universitaires et d’autres, leur premier de la saison.

L’ailier défensif Alias Amelin et le secondeur Nathan Vivier, deux produits des Cheetahs de Vanier, vivront leur baptême des rangs universitaires, tout comme le joueur de ligne offensive Samuel Faucher. Vivier remplace Alexandre Knox, qui est blessé.

Le Rouge et Or avait habillé les sept mêmes joueurs de ligne offensive depuis le début de la saison, mais une blessure à une cheville au centre Nicolas Thibodeau lors du dernier match nécessite l’entrée en scène de Faucher.

Blessé à une cheville lors du premier match contre Sherbrooke, le receveur Andrew Menzies sera de retour au jeu.

On brasse les cartes chez les demis de coin

Auteur de trois interceptions cette saison, un sommet dans le RSEQ, le demi de coin Arnaud Laporte aura un nouveau défi à relever dimanche après-midi, face aux Redbirds de McGill.

Partant du côté large du terrain depuis le début de la saison, Laporte évoluera du côté court en raison de l’absence de Nicolas Lessard, qui s’est blessé lors du dernier match face aux Stingers de Concordia.

«C’est un bon défi et j’ai hâte, a mentionné Laporte. Il y a plus de concepts de passe et de tracés du côté court et tu ne dois pas manquer un pas. Il y a moins d’espace à couvrir, mais le jeu se déroule plus vite. J’ai joué du côté court pendant mes années à Thetford Mines et je me sens prêt.»

Laporte est content de son début de saison et, surtout, de sa progression. «Je comprends plus vite les assignations parce que j’ai déjà vu les situations qui se présentent, a-t-il souligné. Il y a une bonne progression entre ma première saison et ma deuxième. Je dois m’assurer de finaliser les détails et ne pas répéter les mêmes erreurs.»

Laporte porte fièrement le numéro 13 que son compatriote Souleymane Karamoko enfilait pendant son parcours avec le Rouge et Or. «La filière française va bien, a-t-il souligné avec un sourire. Et Billy [Jonas Pernier] porte le numéro 14 que j’avais l’an dernier.»

Français lui aussi, Jonas Pernier a joué avec les Filons à Thetford Mines avant de s’amener à Laval.

Deuxième départ en carrière

De son côté, Hugo LaRue obtiendra son deuxième départ en carrière. Il prendra la place de Laporte du côté large du terrain.

Victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur l’an dernier à Concordia, alors qu’il obtenait son premier départ en carrière, LaRue est finalement revenu au jeu dimanche, face à ces mêmes Stingers.

«Je suis très, très content d’être de retour, a souligné le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Je suis fébrile et excité de me retrouver comme partant. Contre Concordia, j’ai connu un bon match et je me sentais à l’aise. J’ai disputé deux séries tôt dans le match et j’ai joué la deuxième demie. J’ai confiance en mes moyens.»

Retour retardé

La guérison a toutefois été plus longue que prévu, lui qui pensait être prêt physiquement pour le premier match de la saison. «C’était relié à ma blessure de l’an dernier, mais ça s’est réglé rapidement quand ils ont trouvé le problème. Je suis prêt depuis la semaine de congé et je n’ai aucune séquelle», a expliqué LaRue.

Sent-il une pression additionnelle d’être à la hauteur à son premier départ cette saison? «Je ne ressens pas de stress, a-t-il assuré. J’aimerais en faire un peu plus, mais j’ai prouvé en cinq ans ma valeur aux entraîneurs.»

Ennuyé par un virus qui lui a fait rater la visite de Concordia, Cristophe Beaulieu retrouve son poste de partant comme demi défensif du côté large.