Domingue et Schnarr passent par le ballottage

Les noms du gardien québécois Louis Domingue et de l’attaquant du Canadien de Montréal Nate Schnarr ont été inscrits au ballottage samedi.

Ayant paraphé un contrat de deux saisons avec les Rangers de New York au cours de l’été, Domingue se retrouve à être l’homme en trop devant le filet derrière Igor Shesterkin et Jaroslav Halak.

Le portier de 30 ans passé la majorité de la dernière campagne avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton dans la Ligue américaine. Il a toutefois été rappelé en fin de campagne par les Penguins de Pittsburgh pour disputer deux matchs de saison régulière.

En raison des blessures, il a aussi dû défendre le filet de l’équipe en séries éliminatoires et lui a donné une chance en remportant trois des six matchs auxquels il a participé. Les «Pens» ont toutefois été éliminés au premier tour par les Rangers de New York.

En carrière dans la Ligue nationale, Domingue montre un dossier de 59-60-10 en 142 rencontres, un taux d’efficacité de ,905 et une moyenne de buts alloués de 3,04.

Schnarr est un joueur de centre que le Tricolore a acquis en retour du gardien Andrew Hammond la saison dernière. L’Ontarien s’était joint au Rocket de Laval, où il a amassé 10 points en 20 rencontres.

Le gardien Michael Hutchinson (Golden Knights de Vegas) s’est aussi retrouvé au ballottage samedi.