Les Remparts s’en sortent bien

Théo Rochette a provoqué un soupir de soulagement dans le camp des Remparts de Québec en marquant en prolongation contre les Olympiques de Gatineau. Dominants pendant toute la rencontre, les Diables rouges ont résisté à la remontée de l’équipe locale pour l’emporter 3 à 2, samedi soir, au Centre Slush Puppie.

Le capitaine des Remparts n’a pas pris de temps avant de frapper en temps supplémentaire. Avec Cole Cormier au cachot pour une pénalité d’obstruction, Rochette a délivré les siens avec son premier but de la saison.

Après que Pier-Olivier Roy ait fait 2 à 0 pour les visiteurs en début de troisième période, les Olympiques sont revenus de l’arrière. Antoine Michaud a été le premier à déjouer William Rousseau, puis Cormier a nivelé le pointage avec 71 secondes à faire.

Un vol qualifié

Rousseau, auteur de 26 arrêts, a malgré tout signé une belle performance devant sa cage, privant Gatineau de toute réjouissance pendant plus de 50 minutes. Il a effectué un véritable vol devant Isaac Belliveau en début de deuxième période. Tristan Luneau a rejoint le défenseur dans l’enclave et ce dernier a tenté un tir en se retournant. Rousseau veillait toutefois au grain et a sorti la mitaine.

Même l’employé affecté aux lumières de l’amphithéâtre a été trompé, activant le stroboscope derrière le filet comme s’il y avait eu un but.

L’attaquant des Remparts Nathan Gaucher a marqué à son retour du camp d’entraînement des Ducks d’Anaheim. L’attaquant de 18 ans y a fait bonne impression en récoltant une mention d’aide en match préparatoire.

Luneau en est un autre qui a laissé sa carte de visite à Anaheim, lui qui avait amassé un but et une passe dans un match hors-concours face aux Coyotes de l’Arizona.

Pour en revenir à Gaucher, sa remise devant le filet des Olympiques a dévié sur Charles-Antoine Pilote avant de passer derrière Emerik Despatie. Le portier de Gatineau a bloqué 27 rondelles dans la défaite.