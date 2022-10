Le Rouge et Noir congédie son entraîneur-chef

La défaite du Rouge et Noir d’Ottawa de vendredi soir fut celle de trop pour l’entraîneur-chef Paul LaPolice, qui a été démis de ses fonctions par l’équipe, samedi.

L’homme de 52 ans n’était que le deuxième pilote de l’histoire moderne de la formation ottavienne, qui a effectué son retour dans la Ligue canadienne de football (LCF) en 2014. Engagé avant la saison annulée de 2020, LaPolice succédait alors à Rick Campbell.

Le séjour de l’Américain dans la capitale n’a pas été très productif, lui qui n’a pas été en mesure de sortir le Rouge et Noir du fond du classement. L’équipe n’a montré qu’une fiche de 6-22 pendant son règne.

«J’ai aimé travailler avec Paul et je le remercie pour sa contribution à l’équipe au cours des deux dernières saisons; aujourd’hui n’est pas une journée facile, a déclaré par voie de communiqué le directeur général Shawn Burke. Dans cette industrie, le changement est parfois requis pour aider l’équipe à aller de l’avant et c’est ce que nous avons fait ici.»

«Paul est un homme incroyable qui a tout donné pour ce travail. Mais, malheureusement, nous n’avons vraiment pas remporté assez de matchs», a ajouté le chef des opérations et de la direction financière Mark Goudie.

C’est le coordonnateur des unités spéciales Bob Dyce qui assurera l’intérim. Le Manitobain, qui est à l’emploi de l’organisation depuis 2016, a été entraîneur-chef des Roughriders de la Saskatchewan en 2015.

Avant de diriger le Rouge et Noir, LaPolice avait été le pilote des Blue Bombers de Winnipeg de 2010 à 2012. Après son congédiement, il avait été analyste à la télévision avant de revenir avec les Bombers comme coordonnateur à l’attaque, de 2016 à 2019.

Ottawa (3-11) est toujours coincé au bas de l’échelle dans l’Est et a subi trois revers consécutifs, dont le plus récent par la marque de 34 à 19 contre les Lions de la Colombie-Britannique. Le Rouge et Noir croisera d’ailleurs le fer deux fois avec les Alouettes de Montréal d’ici la fin de la campagne.