Jansen et Stripling propulsent les Blue Jays

Le receveur Danny Jansen et le lanceur Ross Stripling ont connu de brillantes performances face aux Red Sox de Boston, ce qui a permis aux Blue Jays de Toronto de l’emporter 10 à 0, samedi après-midi, au Rogers Centre.

Jansen était tout simplement dans sa zone lorsqu’il se présentait au bâton, lui qui a produit cinq points. Il a d’abord permis à l’unique formation canadienne du baseball majeur de prendre les devants avec un simple qui a poussé son coéquipier Tommy Pham au marbre en deuxième manche.

L’athlète de 27 ans a ensuite ajouté deux autres points produits, et ce, un engagement plus tard. Son double a permis à Teoscar Hernandez et Raimel Tapia de faire le tour des sentiers.

Jansen a aussi réussi un circuit en solo en cinquième et y est allé d’un ballon-sacrifice en huitième pour additionner deux réussites supplémentaires à son dossier. Notons que c’était la 15e fois cette saison qu’il expulsait la balle à l’extérieur des limites du terrain. Hernandez a également étiré les bras dans cette victoire.

Par ailleurs, le Montréalais Otto Lopez a profité du septième tour au bâton des Blue Jays pour frapper son premier coup sûr en 2022. C’était sa première apparition à la plaque de la saison et la sixième fois qu’il était utilisé dans un match.

En ce qui concerne Stripling (10-4), l’artilleur des Jays n’a donné que quatre frappes en lieu sûr et a passé trois rivaux dans la mitaine en six manches de boulot. En relève, Anthony Bass, David Phelps, Jordan Romano et Adam Cimber ont poursuivi l’excellent travail du partant, ce qui a permis au club du gérant John Schneider de blanchir les Red Sox dans un deuxième match consécutif.

Les Blue Jays tenteront de balayer leur série de trois rencontres contre l’équipe de Boston dimanche. La formation torontoise conclura ensuite sa saison régulière avec trois parties face aux Orioles à Baltimore.