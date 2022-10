Arsenal domine Tottenham et conserve la tête

Arsenal a conforté avec autorité sa place de leader de la Premier League, samedi, en dominant Tottenham (3-1) lors de la 9e journée, puis Chelsea a renversé Crystal Palace sur le fil (2-1) et Liverpool a concédé le match nul contre Brighton (3-3).

Qu'on se le tienne pour dit, Arsenal joue bien le titre, sa victoire dans le derby du nord de Londres l'a montré de façon convaincante.

Avec 21 points, les Gunners prennent quatre points d'avance sur leurs adversaires du jour (troisièmes) et sur Manchester City, qui connaîtra son premier gros test de la saison avec un derby à domicile contre United, dimanche.

Hormis dix minutes après l'égalisation de Tottenham grâce à un penalty de Harry Kane (1-1, 31e), Arsenal a maîtrisé son sujet.

«Ils ont été phénoménaux», s'est enthousiasmé Mikel Arteta au sujet de ses joueurs qu'il a qualifiés de «libres, courageux et fiers» dans cette rencontre.

Avec William Saliba, impressionnant de maîtrise dans l'axe, Arsenal n'a concédé que très peu d'occasions face à la deuxième attaque du championnat avant ce match.

Ils ont, au contraire, pris à la gorge Tottenham, acculé dans sa surface lors de l'ouverture du score - une superbe frappe du droit sans contrôle de Thomas Partey (1-0, 20e) - alors que huit Spurs étaient regroupés dans leur surface.

Après le choc de l'égalisation, Gabriel Jesus, snobé par la sélection brésilienne pendant la trêve internationale, a redonné l'avantage aux siens, aidé par Hugo Lloris qui a laissé filer le ballon sous son ventre (2-1, 49e).

Peu après l'expulsion d'Emerson Royal (62e), Granit Xhaka a profité du temps mis par Antonio Conte pour réorganiser son équipe pour clore la marque (3-1, 67e).

Chelsea redémarre

Pour son deuxième match sur le banc des Blues, Graham Potter a enregistré son premier succès, à Crystal Palace (2-1), ce qui permet à Chelsea de se replacer dans la course à la Ligue des Champions.

Avec treize points, Chelsea est provisoirement cinquième, alors que Palace chute à la 17e place avec six unités.

Les choses étaient pourtant mal engagées pour les Blues, menés dès la septième minute suite à un but d'Odsonne Édouard, formé au Paris Saint-Germain.

"Ils ont eu du caractère, c'est certain. Ils auraient pu s'apitoyer sur leur sort mais ils se sont relevés tout le reste du match", s'est réjoui Potter.

«Être menés d'un but et repartir avec trois points, c'est fantastique, donc bravo aux joueurs», a ajouté le successeur de Thomas Tuchel.

Pierre-Emerick Aubameyang a d'abord égalisé en inscrivant son premier but avec Chelsea, servi par Thiago Silva qui aurait pu être expulsé plus tôt pour une main volontaire sur une occasion de but pour Palace (1-1, 38e).

Chelsea l'a finalement emporté grâce à une frappe enroulée dans la lucarne, à la dernière minute, de Conor Gallagher pour, lui aussi, son premier but avec Chelsea qui l'avait prêté l'an passé à Crystal Palace (2-1, 90e).

Liverpool rame

Passé près de la correctionnelle en première période, puis de l'exploit en seconde, Liverpool s'est contenté d'un match nul qui démontre ses grosses difficultés actuelles.

Avec dix points, les Reds occupent une triste neuvième place, alors que Brighton reste quatrième avec quatorze unités.

Complètement dépassés pendant vingt minutes, surtout défensivement, les joueurs de Jürgen Klopp ont été menés 2-0 après un doublé du Belge Leandro Trossard (1-0, 4e, puis 2-0, 17e) pour le premier match des Seagulls depuis le départ de Potter.

Le score était même flatteur pour les locaux mais le nouveau coach de Brighton, Roberto De Zerbi, était resté impassible sur son banc. Et il avait bien raison car Liverpool a repris pied et égalisé grâce à un doublé de Roberto Firmino (2-1, 33e, puis 2-2, 54e).

Un but contre son camp d'Adam Webster a même placé les Reds en tête peu après l'heure de jeu mais c'est finalement un nouveau but de Trossard, à sept minutes du terme, qui est venu conclure ce match sur un score plus logique.

«On aurait pu gagner, mais l'aurait-on mérité ? Je ne suis pas sûr", a admis, sportivement, Jürgen Klopp.» La confiance, c'est comme une petite fleur et quand on la piétine, c'est vraiment difficile", a-t-il ajouté.

Avec en perspective la double confrontation contre les Rangers, en Ligue des champions, et des chocs contre Arsenal puis Manchester City dans les quinze jours qui viennent, Liverpool est déjà à un tournant de sa saison.