Wayne Simmonds se réjouit de la compétition à l’interne

La compétition est intense au camp des Maple Leafs de Toronto et pourrait coûter son poste à Wayne Simmonds, mais plutôt que de se morfondre, le vétéran se réjouit pour son club.

La contribution offensive de Simmonds a considérablement baissé au fil des années. S’il est capable de contribuer d’autres façons avec sa hargne et son énergie, il a malgré tout été laissé de côté lors de cinq des sept matchs éliminatoires des Leafs le printemps dernier.

«Je suis heureux [de mon camp], mais je n’ai eu l’occasion de jouer qu’un seul match à date, a dit en point de presse celui qui devait en disputer un deuxième vendredi soir. Il faut faire compter chaque match, particulièrement avec la compétition que nous avons dans ce camp au sein des deux derniers trios.»

«Nous nous poussons entre nous, a-t-il ajouté à propos de la compétition. Nous sommes tous membres de l’organisation des Maple Leafs et nous essayons tous d’être meilleurs. Notre but est de gagner la coupe Stanley, alors plus il y a de compétition à l’interne, mieux c’est pour tout le monde.»

L’homme de 34 ans a disputé 1019 matchs de saison régulière en carrière avec les Kings de Los Angeles, les Flyers de Philadelphie, les Predators de Nashville, les Devils du New Jersey, les Sabres de Buffalo et les Maple Leafs. Il sait donc ce qu’il a à faire pour garder sa place.

Indiquant avoir notamment travaillé sur l’explosivité de son coup de patin afin de se rendre plus rapidement à la rondelle pour retrouver sa place au sein des deux derniers trios, Simmonds a également laissé entendre qu’il souhaitait aider les jeunes de l’organisation.

«Je suis là depuis longtemps, a-t-il fait valoir. Je sais que si je viens ici et que je fais ce que j’ai à faire, ça devrait aller pour moi. Mais en même temps, tu veux que les joueurs plus jeunes soient confortables. Tu veux les aider à construire leur jeu. Ça fait partie d’être un leader et ça vient naturellement quand tu es dans la ligue pour si longtemps.»