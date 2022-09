Une décision de Slafkovsky remise en doute

La «relation» entre les partisans du CH et Juraj Slafkovsky a connu ses premières «frictions», cette semaine, alors que plusieurs n’ont pas hésité à s’afficher publiquement comme étant «déçus» du rendement de l’imposant no 20 depuis l’ouverture du calendrier préparatoire.

Lors de son segment «La mise en échec», présenté à l’occasion de l’émission «JiC», notre informateur Renaud Lavoie y est allé d’une percutante sortie, mentionnant que les attentes envers le jeune homme étaient tout simplement trop élevées.

Voyez le segment complet en vidéo principale.

Il faut rappeler que dès la sélection du Slovaque au tout premier rang du repêchage de juillet dernier, quantité d’amateurs avaient mentionné voir en Slafkovsky un attaquant qui saurait se montrer décisif dans la LNH tout au long de la saison à venir.

«Il y a juste trop d’attentes!», a d’abord et sans la moindre hésitation lancé le journaliste.

«Au début du mois de juillet, on ne savait même pas qui allait être le premier choix du repêchage. D’après vous, si on ne savait pas qui allait être ce joueur à quelques heures de l’encan, est-ce parce que c’était un formidable repêchage?

«Il a fallu que l’équipe se creuse la tête pour déterminer qui allait être l’heureux élu (Slafkovsky), donc il ne fallait pas s’attendre à ce que ce soit une superstar dès sa première saison! Et s’il y avait eu une superstar dans ce repêchage-là, on aurait su six mois en avance que ce patineur allait être le premier appelé, qu’il allait être le choix des Canadiens. Ce ne fut pas le cas. Loin de là.»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Visiblement inspiré, Lavoie, après une courte pause, est reparti de plus belle.

«Pensez-vous que les gars repêchés tout juste après Slafkovsky vont bien, présentement? Pensez-vous qu’ils ont explosé lors de leur camp d’entraînement? Absolument pas! Ce n’est même pas proche!»

Il a ensuite lancé un message aux téléspectateurs.

«Ce que je veux dire aujourd’hui aux gens qui nous écoutent, c’est d’arrêter de penser que Juraj Slafkovsky va être un sauveur et qu’il va mener Montréal à la terre promise cette année. Je vais répéter ce que les dirigeants des Canadiens disent depuis le début : les jeunes vont se perfectionner dans la Ligue américaine. On veut utiliser le Rocket. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle Slafkovsky a été repêché par Montréal. L’objectif, avec lui, c’est qu’il soit, dans quatre ans, le meilleur joueur repêché en 2022.»

Une décision critiquée

Après avoir abordé le dossier des attentes de façon claire, Renaud Lavoie a, un peu plus tard, souligné être agacé par une décision de Slafkovsky concernant son équipement, habitude qui, selon le reporter, lui est carrément nuisible.

«La fameuse façon dont il a de "taper" son bâton, là... Il faut en parler. Il ne met du ruban que sur le bout de sa palette! Souvent, chaque fois qu’il reçoit la rondelle, il la perd ou elle passe par-dessus son bâton. Evgeni Kuznetsov a déjà essayé une méthode similaire, mais il ne fait plus ça depuis un moment.

«Moi je me dis une chose. Si Gretzky, Lemieux et Auston Matthews jugent pertinent de mettre du "tape" partout sur leur palette, il y a une raison! Et je te parle des meilleurs joueurs de la LNH...»