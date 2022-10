Un gros blanchissage pour les Jays

Avec des joueurs très en forme tant à la plaque qu’au monticule, les Blue Jays de Toronto ont signé une belle victoire de 9 à 0 sur les Red Sox de Boston, vendredi soir, au Rogers Centre.

Alex Manoah (16-7) a été le lanceur vainqueur après n’avoir permis que deux coups sûrs en six manches de travail. Le sauvetage de Yusei Kikuchi, son premier de la campagne, a été tout aussi impressionnant, lui qui a retiré cinq adversaires sur des prises en trois manches tout en ne donnant qu’une frappe en lieu sûr et une passe gratuite.

Les Jays ont été également dominants en offensive avec trois circuits, dont le 31e de Vladimir Guerrero fils, une bombe de deux points vers le champ gauche en troisième manche. Raimel Tapia et George Springer l’ont imité plus tard en sortant des balles des limites du terrain.

Bo Bichette a inscrit le dernier point de Toronto sur un simple au huitième tour au bâton. Le joueur d’arrêt-court a établi un record de franchise avec un 48e coup sûr en un mois. La marque de 47 appartenait à Tony Fernandez (1986) et Lloyd Moseby (1983).

Ce ne fut pas très glorieux sur la butte pour les Sox. Nick Pivetta (10-12), qui amorçait la rencontre, s’est montré imprécis dans ses lancers. Ses six coups sûrs et ses trois buts sur balles accordés en cinq manches ont mené à quatre points des Jays. Ses releveurs Tyler Danish et Franklin German n’ont fait qu’empirer les choses.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau samedi et dimanche.