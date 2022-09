Paris sportifs: les Bills vont-ils rebondir?

D’après les preneurs aux livres, les Bills de Buffalo ne tarderont pas à renouer avec le succès, car ils sont favoris pour l’emporter contre les Ravens de Baltimore et leur quart-arrière Lamar Jackson, dimanche.

Même si celui-ci compte 10 passes de touché en trois parties cette saison, le site Mise-o-jeu + croit que les Bills rebondiront après avoir perdu face aux Dolphins de Miami la fin de semaine dernière. La troupe de l’entraîneur-chef Sean McDermott a droit à une cote de 1,60 (sans tenir compte de l’écart de points) pour l’emporter, comparativement à 2,40 pour l’équipe locale. Ceux pariant à partir de la marge prévue prendront note que Buffalo est favorisé par trois points : les deux choix possibles sont cotés à 1,90.

Ailleurs dans la NFL, les Bears de Chicago (2,35) constituent un pari intéressant, eux qui visiteront les Giants de New York (1,62), une formation ayant peiné à amasser les victoires régulièrement dans les dernières années. Pour leur part, les Eagles de Philadelphie (1,35) sont parfaits après trois rencontres et ont la faveur des experts en prévision de leur duel contre les Jaguars de Jacksonville. Ces derniers sont capables de surprendre et à 3,25, ils pourraient s’avérer payants.

Enfin, les amateurs de football auront un choix déchirant à faire entre les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay. Les deux clubs sont cotés à 1,90 pour ce rendez-vous, une reprise du Super Bowl LV – mettant aux prises les quarts Patrick Mahomes et Tom Brady.