Nico Hischier pourrait rater le début de la saison

Premier choix au total lors du repêchage de 2017, l’attaquant suisse Nico Hischier est en voie de répondre aux attentes chez les Devils du New Jersey, mais voilà qu’il risque de rater le début de la nouvelle saison.

«Il n’y a rien de garanti, a indiqué l’entraîneur-chef Lindy Ruff, cité sur le site web de la LNH à propos de son degré d’optimisme face à la présence de Hischier au match d’ouverture, le 13 octobre. Je crois que c’est quelque chose de possible et on espère que ça va arriver.»

Hischier, 22 ans, souffre d’une élongation musculaire et sera réévalué dans une dizaine de jours.

Le joueur d'avant était pourtant présent lundi dernier lors du match préparatoire contre le Canadien de Montréal, au Centre Bell, mais il a été limité à moins de sept minutes sur la patinoire en raison de crampes.

Les Devils, qui entameront leur saison face aux Flyers de Philadelphie, espèrent pouvoir compter sur Hischier dès le départ.

En 2021-2022, il a été le deuxième joueur le plus productif du club, avec 60 points en 70 rencontres, derrière l’attaquant suédois Jesper Bratt et ses 73 points.