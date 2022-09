Nicholas Latifi : «la performance n'a pas été au rendez-vous»

Nicholas Latifi ne pilotera pas pour Williams après cette saison. Déçu, le Canadien a malgré tout dit comprendre la décision de ses patrons, reconnaissant que les résultats font foi de tout.

Latifi, qui n’a pas récolté le moindre point cette année, est actuellement 21e au classement des pilotes alors que 20 voitures seulement sont en compétition. La recrue Nyck De Vries le devance grâce à une neuvième place en Italie à sa toute première course en carrière.

• À lire aussi: Fin de l’aventure en F1 pour Nicholas Latifi

C’était en remplacement d’Alexander Albon, chez Williams de surcroît.

Malgré tous les investissements apportés par sa famille, Latifi devenait donc un handicap pour l’écurie de Grove.

«C'est vraiment simple: [la F1] est basée sur les résultats et, évidemment, la performance n'a pas été au rendez-vous cette année pour de nombreuses raisons, a lancé celui qui est né à Montréal au site Motorsport, vendredi.

«L'équipe a dû prendre une décision qui lui semblait la meilleure. Et elle a dû aller dans une autre direction. Donc c'est très, très simple. Je comprends la décision, évidemment. Je l'ai déjà acceptée et je dois passer à la prochaine phase de ma carrière.»

Pas compatible

Appelé à expliquer ses difficultés, Latifi a identifié la nouvelle génération de voitures, introduite cette année. Malgré tous ses efforts, il n’a jamais été en mesure de s’adapter à la FW44.

«La philosophie de ces voitures, pas nécessairement la nôtre, a rendu les choses plus difficiles en quelque sorte. Elles sont évidemment très différentes, plus nerveuses, moins souples, moins tolérantes, en partie à cause des pneus, de l'aérodynamique, de la rigidité...»

Latifi compte sept points en 55 courses au fil des trois dernières années. Il avait terminé septième en Hongrie la saison dernière au terme d’une course où sept pilotes n’ont pas été classés, puis neuvième en Belgique alors qu’un seul tour, derrière la voiture de sécurité, n’avait été complété en raison de la pluie.