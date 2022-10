LPGA: Brooke M. Henderson remonte la pente

Auteure d’une carte de 76 en lever de rideau de la Classique Volunteers of America, Brooke M. Henderson a enchaîné avec une performance beaucoup plus probante, vendredi à The Colony au Texas, pour grimper en 35e place.

L’Ontarienne a notamment retranché un coup à la normale à quatre reprises au cours des sept derniers trous, si bien qu'elle a parcouru le parcours en 66 coups. Elle revendique un dossier de 142 (N).

C’est la Britannique Charley Hull (64) qui est au sommet du classement. Son total de 131 (-11) lui confère deux coups d’avance sur Atthaya Thitikul (67), qui a dû marquer un double boguey à sa carte du jour.

Maddie Szeryk (70) est la Canadienne la mieux classée, au neuvième rang, à six coups de la meneuse.

Après avoir joué 77 (+6) jeudi, la Québécoise Maude-Aimée Leblanc s’est retirée de la compétition. Alena Sharp (78) a quant à elle disputé la deuxième ronde, mais elle ne sera pas de celles du week-end.

Hughes en bonne posture

Le Canadien Mackenzie Hughes a remis la meilleure carte du jour, à 63, pour se faufiler jusqu’en première position après la deuxième ronde du Championnat Sanderson Farms de la PGA, à Jackson au Mississippi.

Hughes a amorcé sa journée de travail avec trois oiselets consécutifs et l’a terminée avec trois autres lors des quatre derniers fanions. Il en a réussi neuf sans commettre le moindre impair, de sorte qu’il partage la tête avec le Belge Thomas Detry (67), à 134 (-10).

Le golfeur de l’unifolié est en quête d’un deuxième titre en carrière après celui de la Classique RSM, en 2016, qui s’était conclu par une prolongation à cinq jours. Detry n’a pour sa part jamais remporté un événement de la PGA.

La paire devra toutefois se méfier de Sepp Straka (66), qui n’accuse qu’un coup de retard à 135 (-9). L’Autrichien évite ainsi le couperet pour la première fois au cours de cet événement.

Plusieurs Canadiens ont réussi à atteindre les rondes du week-end. Nick Taylor (70) est le meilleur des autres puisqu’il pointe au 10e échelon en vertu d’un rendement de 138 (-6). Il avait remporté ce tournoi en 2014. Adam Svensson (70) ne lui concède qu’un coup, à 139 (-5).

Après avoir joué la normale la veille, Michael Gligic a signé une deuxième carte de 68 qui lui a permis de faire un bond de 37 positions. Il est en 31e place, à 140 (-4). Adam Hadwin (69) a tout juste évité le couperet, à 142 (-2), chose que Ben Silverman (74) n’est pas parvenu à faire.