L’exploit d’Aaron Judge attendra

Les lanceurs des Orioles de Baltimore ont été prudents, vendredi soir à New York, au moment d’affronter Aaron Judge, qui devra attendre pour réaliser son grand record de circuits. Il n’y a pas que le numéro 99 qui a été frustré dans cette rencontre, puisque les visiteurs ont vaincu les Yankees 2 à 1.

Voyez le résumé de la partie dans la vidéo ci-dessus.

Tous les faits et gestes de Judge seront épiés dans ce dernier sprint de la saison régulière du baseball majeur puisqu’il a à sa portée le record de longues balles en une saison de la Ligue américaine. Mercredi contre les Blue Jays de Toronto, il avait égalé la marque de Roger Maris avec un 61e circuit.

Le voltigeur n’a pas connu un mauvais match pour autant, frappant un simple en troisième manche en plus de soutirer deux buts sur balles. Judge et ses coéquipiers se sont frottés au lanceur partant des Orioles Jordan Lyles, qui a été fumant.

En sept manches au monticule, l’artilleur de 31 ans a retiré neuf hommes sur des prises. Il a commis sa seule vraie erreur au cinquième assaut quand Oswaldo Cabrera a cogné un circuit. Les milliers de partisans massés dans le Yankee Stadium auraient préféré un souvenir de Judge, mais c’est mieux que rien.

Ce fut même insuffisant pour les favoris locaux. Le lanceur Zack Britton a complètement raté son tir en sixième manche et Adley Rutschman a pu croiser la plaque pour offrir le point de la victoire aux Orioles. Ryan Mountcastle avait mis Baltimore devant en première manche grâce à un simple payant.

Fort heureusement pour Judge, il a encore six matchs devant lui, dont deux autres contre les Orioles, pour inscrire à nouveau son nom au livre des records.

La lutte se poursuit

À Atlanta, les Braves et les Mets de New York se livrent une bataille de tous les instants pour le contrôle de la section Est de la Ligue nationale et avec la victoire de 5 à 2 de l’équipe locale sur ses rivaux, les deux équipes montrent désormais des fiches identiques.

Cette série de trois matchs, dont les deux suivants sont prévus pour le week-end, sera déterminante pour le classement. Atlanta et New York sont nez à nez avec des fiches de 98-57. En cas d’égalité après 162 parties, ce sont les résultats des duels entre les deux équipes qui détermineront l’ordre. Les Mets sont pour l’instant devant avec neuf victoires contre huit revers face aux Braves.

Ces derniers ont pris les devants dès la deuxième manche et n’ont plus regardé derrière ensuite. Austin Riley, Matt Olson et Dansby Swanson y sont tous allés des claques en solo pour les trois premiers points d’Atlanta. Eddie Rosario et Orlando Arcia ont inscrit les deux autres points en septième manche.

La balle voyageait plutôt bien au Truist Park puisque Tomas Nildo, des Mets, a aussi réussi un circuit en toute fin de rencontre.