Kent Hughes un peu déçu par Juraj Slafkovsky

Après avoir montré des signes très encourageants en début de camp d’entraînement, Juraj Slafkovsky se fait plutôt discret à ses débuts en matchs hors-concours. Cela n’a pas échappé au directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, qui aura la lourde tâche de décider du futur du meilleur espoir de l’organisation.

À chacune des deux rencontres préparatoires auxquelles il a participé lundi et mercredi, face aux Devils du New Jersey et aux Maple Leafs de Toronto, le Slovaque a passé environ 17 minutes sur la patinoire et plus de trois minutes en avantage numérique. L’attaquant n’a toutefois obtenu aucun point malgré ses cinq tirs au filet.

Hughes a évidemment le premier choix du dernier repêchage à l’œil. Il a un peu plus d’une semaine pour continuer d’observer Slafkovsky avant le début de la saison régulière.

«Je pense que ses deux matchs préparatoires ont été un peu décevants pour lui, mais durant les deux parties des recrues à Buffalo, il a été très bon», a expliqué le DG jeudi dans un balado de la chaîne TSN.

L’apprentissage chez les professionnels se fera lentement pour le colosse de 6 pi et 3 po et 238 lb. Hughes aurait aimé le voir aussi dominant en duels préparatoires qu’au camp, mais l’échantillon est encore mince.

«Dans les deux duels intraéquipe, je crois qu’il a mené tous nos joueurs pour les chances de marquer par une marge plutôt importante. Ainsi, il a été plutôt bon à certains moments, mais il y a évidemment de l’inconstance quand il s’agit de faire la même chose en matchs préparatoires», a-t-il analysé.

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

La meilleure décision

Pour le futur de Slafkovsky, Hughes prendra la décision la plus juste selon lui, peu importe qu’elle soit populaire ou non. S’il ne se taille pas un poste à Montréal, il pourrait aller jouer avec le Rocket de Laval ou retourner dans la ligue élite de Finlande.

L’option de la Ligue américaine reste une solution prudente et favorable, puisque le Canadien pourra l’observer plus fréquemment que s’il joue outre-mer. Un rappel du club-école pourrait aussi être envisagé.

«Nous devons faire ce qu’il y a de mieux pour lui. Si nous allons dans la continuité de ce que nous avons dit quand nous l’avons repêché – nous ne cherchions pas le meilleur joueur de 18 ans, nous cherchions celui qui sera le meilleur dans la LNH à la fin –, je ne crois pas que nous pourrons y arriver sans prendre la meilleure décision pour lui», a soutenu le directeur général du CH.

Vendredi, Slafkovsky s’est entraîné au sein de la première ligne de l’équipe B en compagnie de Kirby Dach et de Mike Hoffman. À moins d’une surprise, il ne devrait pas jouer la rencontre de samedi contre les Sénateurs, à Ottawa.