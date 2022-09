Journée encourageante pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a pris dans l’ordre les huitième et 10e places lors des deux premières séances d’essais libres tenues vendredi en prévision du Grand Prix de Formule 1 de Singapour.

En matinée, le pilote de l’écurie Aston Martin a effectué un tour rapide de 1 min 45,221 s, soit 2,188 s plus lent que celui du meneur, Lewis Hamilton (Mercedes). Plus tard en journée, il a roulé en 1:43,982, soit 1,395 plus lent que Carlos Sainz fils (Ferrari).

Détenteur du sommet du classement des conducteurs, Max Verstappen (Red Bull) a pris le deuxième échelon à la séance 1 avec un écart de 0,084 s, devant Charles Leclerc (Ferrari, + 0,402 s). Au cours des essais suivants, il a fini quatrième en raison d’une marge de 0,339 s.

Les troisièmes essais et les qualifications se dérouleront samedi, tandis que la course est prévue le lendemain.