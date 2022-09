Jeux du Québec 2025: La 59e finale sera à Trois-Rivières

C'est maintenant confirmé, Trois-Rivières donne rendez-vous aux jeunes athlètes d'exception à l'été 2025. Ils seront nombreux – plus de 3 000 – à participer à la 59e Finale des Jeux du Québec.

Après 50 ans, c'est le retour de la finale des jeux du Québec d'été à Trois-Rivières, en Mauricie. Pour plusieurs, leur première expérience avec les Jeux remonte à 1975 ou à 1999 alors que la ville accueillait les athlètes pour la première fois en été et en hiver. Une expérience qu’ils se rappellent encore des années plus tard.

Seule en lice depuis le désistement en avril de Saint-Georges, en Beauce, la Ville de Trois-Rivières a su rester motivée. Le résultat obtenu a demandé beaucoup de travail. Le comité s’active depuis plus de deux ans pour créer le dossier de candidature parfait.

«Trois-Rivières s’est démarqué sur son comité de candidature qui était grand et uni, sur les infrastructures qu'ils ont présentées, sur la mobilisation. On était en pandémie, [c’était] tout un défi de mobiliser sa communauté», a expliqué vendredi à TVA Nouvelles Isabelle Ducharme, directrice générale de SPORTSQUÉBEC, qui a insisté sur la qualité du dossier qui lui a été présenté.

Accueillir un tel événement demande à la Ville de Trois-Rivières d'adapter certaines infrastructures, notamment le parc Martin-Bergeron. Ils le feront avec des subventions qui pourront atteindre 5 millions $.

«On parle aussi de pistes de BMX et de pistes d'athlétisme à l'intérieur même de la ville de Trois-Rivières qui vont, bien sûr, être mises à niveau pour les Jeux, mais qui vont devenir un legs et qui vont permettre à des générations et des générations de pouvoir pratiquer leur sport préféré», a confié le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Profitables pour la Ville, les retombées économiques des Jeux du Québec sont estimées à 12 millions $.

Après Laval 2022, rappelons que les prochains Jeux du Québec auront lieu à Rivière-du-Loup, du 3 au 11 mars, puis à Rimouski, en juillet. L’édition hivernale prévue à Rivière-du-Loup, qui devait initialement être tenue en 2021, avait dû être reportée à deux reprises en raison du contexte pandémique.