Jesen Therrien espère un retour dans le baseball majeur

Malgré les embûches des dernières années, le lanceur québécois Jesen Therrien rêve toujours d’effectuer un retour dans le baseball majeur.

Maintenant âgé de 29 ans, le Montréalais a fait un pas de plus vers son objectif en quittant son rôle de responsable du programme de l’Académie de baseball du Canada (ABC), destiné à l’élite de la discipline au Québec.

Dans un communiqué diffusé vendredi matin par l’ABC, il est précisé que Therrien «restera dans l'entourage de l'ABC», mais qu’il «mettra cependant toutes ses énergies sur l'entraînement afin d'effectuer un retour dans le baseball majeur en 2023».

Ayant participé à 15 matchs dans les grandes ligues en 2017, à titre de releveur dans l’uniforme des Phillies de Philadelphie, Therrien avait vu son rêve basculer en raison d’une déchirure ligamentaire au coude droit. Dès lors, il avait subi une première intervention de type Tommy John avant de s’entendre, malgré tout, avec les Dodgers de Los Angeles pour la suite de sa carrière.

La remise en forme de Therrien ne s’est toutefois pas déroulée comme il le souhaitait. La douleur revenait sans cesse. Ainsi, en septembre 2021, il a dû subir une deuxième opération.

Crédit photo : Dominick Gravel/Agence QMI

Un grand détour

Avant de se retrouver à Philadelphie, Therrien avait passé plus de cinq ans dans les ligues mineures, de la Floride à des coins plus reculés de la Pennsylvanie, en passant notamment par le New Jersey. Le chemin d’un jeune joueur est souvent sinueux avant d’atteindre le baseball majeur. Celui qu’a emprunté le lanceur québécois afin d’effectuer ce possible retour est toutefois encore plus tortueux, fréquemment entre le gymnase et le bureau du médecin.

Question de tester son bras, l’ancien des Phillies et des Dodgers, maintenant joueur autonome, a par ailleurs porté brièvement les couleurs des Jets de Montréal, dans la Ligue de baseball majeur du Québec, au cours des dernières semaines. En trois manches au monticule, il n’a alloué aucun point.

«J'aimerais remercier Jesen d'avoir dirigé le programme lors de la dernière année et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans la poursuite de son rêve, a indiqué le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche, dans le communiqué du jour. Nous espérons également le voir comme entraîneur le plus souvent possible avec nos athlètes.»

Bérubé : nouveau patron

Marc-Antoine Bérubé, qui appuyait déjà fortement Therrien dans ses tâches, devient par ailleurs officiellement le nouveau patron de l'ABC.

Ayant porté le titre de directeur de la performance, il aura désormais le chapeau de directeur exécutif. Bérubé sera épaulé par Yannick Desjardins, directeur du développement des joueurs, puis par les différents entraîneurs.