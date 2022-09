Jay Woodcroft: D'acteur à entraîneur

L’entraîneur-chef des Oilers d’Edmonton, Jay Woodcroft, a une expérience à son curriculum vitae que peu de ses homologues possèdent; dans une autre vie, il fut acteur.

«Lorsque j’étais un très jeune enfant, ça faisait partie de ma vie. J’étais figurant et j’avais de petits rôles», a-t-il expliqué aux membres des médias jeudi.

Le Torontois, qui a aussi joué au hockey avant de devenir entraîneur, a connu le sommet de sa gloire d’acteur en 1979, alors qu’il n’avait pas encore deux ans, dans la série télévisée «The Littlest Hobo», connue au Québec comme «Le Vagabond».

L’ancienne occupation de Woodcroft n’était pas un secret pour les joueurs, lui qui s’en est servi à l’occasion quand il entraînait le club-école des Oilers, les Condors de Bakersfield.

«Nous faisions des ateliers de présentation pour que les joueurs apprennent à se connaître et établissent une connexion. Ils racontaient l’histoire de leur vie. Parfois, ils étaient plus émotifs, parfois plus drôles», a raconté l’homme de 46 ans, qui avait provoqué l’hilarité dans le vestiaire lorsqu’il avait mentionné ce passage de sa vie.

Celui qui a effectué ses débuts comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale en remplacement de Dave Tippett la saison dernière n’a pas honte de cette anecdote. Avoir été comédien lui a permis de laisser la timidité de côté.

«Le point positif avec le métier d’acteur, c’est que ça m’a rendu confortable dans toutes les circonstances. Cette compétence m’aide dans mon rôle d’aujourd’hui», a-t-il fait savoir.