La défaite des Canadiens survenue jeudi soir face aux Jets a permis à un attaquant bien précis de se mettre en évidence, selon l’ancien des Canadiens Mathieu Perreault.

De passage à l’émission «La Poche Bleu le midi», le Québécois a lancé des fleurs à Kirby Dach, dont la performance a en effet été très solide.

«Il est celui, du côté des avants, qui m’a le plus impressionné. Il voulait la rondelle, s’est impliqué physiquement et a utilisé sa vitesse pour déborder Logan Stanley. Il a aussi été à l’origine du but de Guhle. En fait, il a carrément changé l’allure du match! Il a fait plusieurs bonnes choses.»

Perreault y est alors allé d’une comparaison à la fois étonnante et excitante.

«Hier, je trouvais qu’il avait des allures de Jack Eichel. Son coup de patin, son maniement de rondelle... Je l’ai aimé, c’est tout! Je suis excité de voir ce qu’il pourra apporter. Il y a peut-être juste sur l’avantage numérique où j’aimerais le voir utilisé près du filet. Il a le gabarit et les mains pour évoluer à cet endroit, mais on le fait jouer le long de la rampe, actuellement.»

