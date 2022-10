CF Montréal: pas un match facile en vue

Le CF Montréal fait un dernier tour de piste à la maison samedi soir avant d’aller terminer la saison régulière en Floride dimanche prochain.

Dans un match qui est dédié aux partisans, le Bleu-Blanc-Noir reçoit D.C. United, une formation qui est écartée du portrait des séries depuis belle lurette.

De fait, l’équipe de la capitale nationale américaine a la pire défensive de l’Association Est de la MLS avec 65 buts accordés. Seuls les Earthquakes de San Jose ont fait pire cette saison avec 67 buts encaissés.

Et ça ne s’arrête pas là puisque c’est aussi la pire attaque de la MLS avec 34 buts marqués en 32 rencontres. Et comme si ce n’était pas suffisant, l’attaquant grec Taxi Fountas ne sera pas de la partie puisqu’il fait l’objet d’une enquête en raison de propos racistes qu’il aurait tenus à l’endroit de Damion Lowe de l’Inter Miami.

On ne peut pas dire que le retour de Wayne Rooney à Washington se fait dans le bonheur pour le moment. Après tout, il a remporté son premier match le 31 juillet et a dû attendre au 1er septembre pour savourer une autre victoire. Sinon, il a subi sept revers et trois matchs nuls.

«Je m’en tape qu’ils soient derniers, ils vont jouer libérés», a pour sa part mentionné Wilfried Nancy, jeudi, en prenant soin d’excuser son vocabulaire.

Le patron montréalais estime que son homologue est en train d’établir les fondations sur lesquelles il bâtira son équipe lors de la saison 2023.

«Ils sont en train de construire quelque chose de très intéressant. Ils se préparent pour l’année prochaine, le coach est en train de mettre des choses en place pour gagner du temps.»

Un absent

On soulignera le retour de Lassi Lappalainen comme piston gauche, lui qui est remis de sa blessure à la cuisse. L’équipe jouera toutefois sans Djordje Mihailovic qui purgera un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes.

L’équipe a bien joué sans lui pendant sa blessure, mais il est en panne depuis son retour, à la mi-juillet. Il n’a amassé qu’un but et une passe en 12 matchs tandis qu’il avait accumulé sept buts et quatre passes en autant de rencontres avant sa blessure.

Comme l’effort y est, Nancy ne s’en fait pas outre mesure et croit qu’il retrouvera son joueur d’élite quand les séries vont débuter.

«Djordje nous a habitués à nous donner des petits bonbons. Il sera prêt pour Miami et pour les séries et je ne suis franchement pas inquiet. Il retrouve ses courses et il n’y a pas de souci particulier au sujet de l’exécution.»

Sur une lancée

Du côté du CF Montréal, il serait tentant de lever un peu le pied lors des deux derniers matchs de la saison puisque la seconde place dans l’Est est acquise.

Mais comme il y a des chances mathématiques de grimper jusqu’au premier rang, et parce qu’on veut arriver en séries dans le meilleur état d’esprit possible, il n’est pas question de se relâcher.

«C’est d’une grande importance de continuer de jouer pour gagner les deux derniers matchs de la saison afin d’amorcer les séries avec le meilleur momentum possible», a insisté Joaquin Torres jeudi.