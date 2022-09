Ça va mal à la ligne bleue des Maple Leafs

Ayant vu les défenseurs Carl Dahlstrom et Jordie Benn tomber au combat durant le match hors-concours de mercredi, les Maple Leafs de Toronto devront se passer des deux hommes pour une durée significative.

Ainsi, le premier ratera environ six mois d’activités, car il subira une opération à l’épaule, a confirmé l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, tel que rapporté par le site NHL.com. Tard dans la période initiale d’une victoire de 3 à 0 contre le Canadien de Montréal, il a encaissé une mise en échec de Rem Pitlick le long de la bande et il n’est pas revenu au jeu.

«Il n’y a jamais un bon moment pour une telle nouvelle, mais c’est particulièrement dur à accepter après un été d’entraînement afin de vous préparer à batailler pour un poste. Également, ça porte un coup à notre profondeur et ce n’est pas agréable à constater», a admis le pilote des Leafs.

Pour sa part, Benn est ennuyé par une blessure à l’aine et manquera trois semaines de jeu. Il a aussi quitté la patinoire au premier engagement de la dernière rencontre, qu’il avait amorcée au sein d’un duo complété par Morgan Rielly.

Solutions de dernier recours

Face au Tricolore, Keefe a dû faire appel à deux attaquants, Alexander Kerfoot et Calle Jarnkrok, pour évoluer à la ligne bleue. Visiblement en quête de solutions, il a même évoqué la possibilité d’utiliser Mitchell Marner à l’arrière dans certaines situations précises, surtout celles où un but est requis.

«Nous ne voulons pas que cette situation se reproduise, mais les joueurs sont de plus en plus polyvalents. Les attaquants sont appelés à couvrir les arrières des défenseurs plus souvent que jamais», avait tenté de justifier l’entraîneur, jeudi.

Par ailleurs, l’organisation ontarienne se croise les doigts pour que Jake Muzzin reprenne le dessus sur ses maux de dos l’ayant ennuyé dans les dernières semaines. Néanmoins, son état s’améliore et il s’entraîne avec ses coéquipiers.