Andrei Kuzmenko: une carte cachée pour les Canucks

Les Canucks de Vancouver ont peut-être frappé un grand coup en embauchant le Russe Andrei Kuzmenko durant la saison morte.

Après tout, les clubs étaient, semble-t-il, très nombreux à s’intéresser à ses services.

Kuzmenko, 26 ans, s’amène en Amérique du Nord après de nombreuses saisons passées dans la Ligue continentale de hockey (KHL) avec le CSKA de Moscou, puis le SKA de Saint-Pétersbourg.

Jeudi soir, à Vancouver, l’attaquant russe a encore prouvé sa valeur en récoltant les deux premiers buts du match en plus d’ajouter une mention d’aide durant une partie préparatoire contre le Kraken de Seattle. Si les Canucks ont finalement perdu la rencontre 4 à 3 en prolongation, les exploits de Kuzmenko, qui est passé bien près d'un tour du chapeau, ne sont pas passés inaperçus.

«Il y a de bonnes choses à retenir, a ainsi noté l’entraîneur-chef Bruce Boudreau, cité par le quotidien "The Province", tout en vantant au passage l’énergie déployée par le joueur russe et ses compagnons de trio au cours des deux premières périodes. Kuzmenko a inscrit deux buts et une passe. Je pense que c’est positif.»

Un duo avec Pettersson?

Kuzmenko, qui gagnera un salaire de 950 000$ pour la prochaine saison, semble notamment bien s’entendre sur la patinoire avec la vedette des Canucks, Elias Pettersson.

Malgré ce dynamique duo, Boudreau ruminait la défaite de jeudi soir alors que son équipe avait pris les devants 3 à 1.

«C’est très décevant, a-t-il dit. Les équipes gagnantes savent protéger une avance.»

Tout devrait mieux se passer en saison régulière avec une formation complète, d’autant plus si Kuzmenko continue sur sa lancée.

En 2021-2022, dans la KHL, le Russe avait particulièrement bien fait avec Saint-Pétersbourg, récoltant 53 points, dont 20 buts, en 45 parties. Il avait ainsi été le meilleur pointeur de son équipe, devant Anton Burdasov et Nikita Gusev. Kuzmenko avait par ailleurs ajouté 14 points en 16 matchs durant les éliminatoires.